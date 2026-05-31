Пронесся большой смерч на воде: на Полтавщине зафиксировали уникальное явление

Высокий вихрь над водой зафиксировали местные жители.

В Полтавской области заметили смерч

Над Кременчугским водохранилищем сегодня, 31 мая, зафиксировали смерч. Как сообщает Кременчугская газета, редкое природное явление наблюдали жители села Максимовка.

Над водой образовалась настоящая воронка, которая спустилась с большого серого облака. Такое явление называют не только водным смерчем, но и водным торнадо.

Почему возникают водные смерчи

Водные смерчи обычно возникают из-за сочетания высокой влажности, нестабильной атмосферы и активной грозовой облачности. Обычно они существуют недолго — от нескольких минут до получаса, после чего быстро исчезают.

То, что водный смерч возник над Кременчугским водохранилищем, объясняется тем, что подобные атмосферные процессы периодически фиксируются над большими водными массивами, особенно во время летних и теплых грозовых фронтов.

Украине стоит ожидать увеличения числа смерчей и торнадо

По словам эколога Александра Соколенко в эфире Киев24, Украина входит в "зону торнадо", где такие явления, как смерчи, могут все чаще образовываться. Также температура в Украине растет, поэтому стоит обращать внимание и на изменения климата.

Если в Украине все чаще будет жаркая погода весной и летом, то и риск увеличения торнадо будет расти, ведь смерч может образоваться при одновременном появлении холодного воздуха.

Смерчи в Украине — что известно

Напомним, Главред писал, что в июле 2025 года во Львовской области бушевала стихия. В частности, в селе Журавков Стрыйского района были сильные порывы ветра, ливень, град и смерч.

Накануне, в мае того же года, в Чернигове местные жители заметили необычное явление — сильный вихрь в облаках. Его зафиксировали прямо в центре города.

Ранее, в июне 2023 года в Киеве заметили невероятное природное явление. Отдыхающие зафиксировали на озере Вербное, что на Оболони, настоящее водяное торнадо.

Что такое смерч? Смерч (также, торнадо, тромб) - атмосферное явление, представляющее собой стремительный вихрь большой разрушительной силы, который возникает в грозовом облаке и затем распространяется сверху вниз в виде столба или хобота, захватывая песок, воду и т. Огромный смерч на суше с сильным ветром, осадками и грозовыми явлениями имеет название тромб. Смерч может состоять из одного столба вихря или нескольких, которые могут сочетаться или отделяться, пишет Википедия.

