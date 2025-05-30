Непогода бушует на севере Украины: на Чернигов налетел смерч, детали

Черниговцы зафиксировали большой вихрь в небе.

https://glavred.info/synoptic/nepogoda-bushuet-na-severe-ukrainy-na-chernigov-naletel-smerch-detali-10669202.html Ссылка скопирована

В Чернигове зафиксировали смерч / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Где зафиксировали необычное атмосферное явление

Когда в последний раз в городе были смерчи

Погода в Украине все больше удивляет жителей большинства регионов, ведь в этом году в большинстве областей наблюдаются несвойственные явления и изменения.

Например, сегодня, 30 мая, в Чернигове местные жители заметили необычное явление - сильный вихрь в облаках. Как сообщили в Сети, его зафиксировали прямо в центре города.

видео дня

Местные жители предполагают, что Черниговом пронесся смерч. Об этом свидетельствуют и опубликованные кадры в Telegram-каналах.

Смерч в Чернигове 30 мая / фото: соцсети

В комментариях украинцы сообщают, что смерч не впервые заметили в Чернигове, последний раз это атмосферное явление фиксировали в апреле, накануне затяжного похолодания.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине скоро станет жаркой. В первые дни июня ожидаются теплые погодные условия. Во вторник, 3 июня, будет кратковременная свежесть до +19 градусов. А уже 5 июня температура воздуха ожидается на уровне +28...+30 градусов.

Однако ранее стало известно, что перед стремительным потеплением погода в Украине в выходные, 31 мая и 1 июня, будет умеренно теплой с кратковременными дождями. В большинстве областей нашего государства в следующие двое суток пройдут дожди разной интенсивности, а в некоторых районах они будут сопровождаться грозами и градом.

Накануне также синоптик сообщила, что в Киеве с 1 по 3 июня будет без осадков, а уже дальше можно будет снова ожидать локальные дожди. А что касается температуры, то повышение можно ожидать с 5 июня.

Читайте также:

Что такое смерч? Смерч (также, торнадо, тромб) - атмосферное явление, представляющее собой стремительный вихрь большой разрушительной силы, который возникает в грозовом облаке и затем распространяется сверху вниз в виде столба или хобота, захватывая песок, воду и т. д. Огромный смерч на суше с сильным ветром, осадками и грозовыми явлениями имеет название тромб. Смерч может состоять из одного столба вихря или нескольких, которые могут сочетаться или отделяться, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред