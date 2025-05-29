Украину накроет настоящая жара: синоптик Птуха назвала даты резкой смены погоды

Синоптик Наталья Птуха рассказала подробный прогноз, когда украинцам ожидать потепления.

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Какой будет погода летом в Украине рассказала Наталья Птуха / Главред

Погода в Украине в мае удивила прохладой и сильными ливнями. Вместо весеннего тепла ударили заморозки, а в части областей даже шел снег.

В интервью Главреду синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда закончатся ливни в Украине, назвала дату потепления и объяснила, стоит ли ожидать летом аномалий в виде смерчей и торнадо.

Сколько еще продлится влажная погода в Украине?

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Такая неустойчивость в атмосфере будет продолжаться. Мы находимся в поле пониженного давления, поэтому, особенно в дневные часы, когда начинается неравномерный прогрев поверхности, могут быть кратковременные дожди. Осадки будут носить более летний характер. Дожди будут локальные. Только на западе с 30 мая будет влиять поле повышенного давления, поэтому там без осадков. Температурные показатели в ближайшие дни: ночью ожидается от +9 до +16, днем в большинстве областей - от +18 до +25. На западе будет прохладнее: от +15 до +20. В Карпатах ночью +3 - +10, днем +11 - +18.

31 мая на левобережье, в Крыму и западных областях, следует ожидать кратковременные дожди с грозами.

1 июня в Украине будет без осадков, лишь на Прикарпатье и Закарпатье кратковременные дожди. Начиная с выходных и в первые дни лета осадков будет меньше, поскольку поле пониженного давления будет чередоваться с полем повышенного давления.

В Киеве с 1 по 3 июня будет без осадков, уже дальше можно снова ожидать локальные дожди. А что касается температуры, то повышение можно ожидать с 5 июня.

Когда украинцам ждать жару?

Сильной жары мы еще не прогнозируем, но уже 2-3 июня температура ночью составит от +9 до +15 градусов, 3 июня - 12 - 18 тепла, а днем будет от +21 до +27. На юге и востоке ожидаем даже до +30 градусов.

Но на западе страны с 3 июня температура воздуха будет немного ниже, поскольку там будет очередной атмосферный фронт, поэтому стоит ожидать от +19 до +24 градусов. Какого-то общего антициклона, который бы обеспечил Украине устойчивую, сухую и жаркую погоду, пока нет.

Какой погоды ожидать на выходных в Украине?

31 мая ночью на востоке и юго-востоке, днем на левобережье, в Крыму и в западных областях, ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет перерыв - там без осадков.

Температура ночью +9 - +14, в западных областях - самая холодная ночь - от +16 до +11 градусов.

Погода на начало лета в Украине / Укргидрометцентр

Днем будет комфортно: от +20 до +25 градусов. В Карпатах от +11 до 16 градусов.

В воскресенье, 1 июня, будет без осадков. Только на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди и грозы. Температура ночью - +9 - +14, днем - +20 - +25 градусов.

Почему май стал таким холодным, с заморозками и дождями, и каким будет лето?

Первые декады мая у нас действительно были прохладными, даже ниже климатической нормы. Все из-за того, что преобладали северные и северо-западные климатические процессы. Часто распространялся воздух арктического происхождения. Подобные погодные условия уже случались в Украине. Наши специалисты проанализировали, и ближайшие архивные данные - это холодный май 1999 года.

Сейчас для аграрного сектора осадки - это большой плюс. В почве наблюдались засухи, особенно в юго-восточных и центральных областях страны, и как говорят наши агрометеорологи, эти осадки спасают урожай. Конечно, в некоторых областях осадки оказались выше климатической нормы, особенно для Винницкой области. Впрочем, пока что такая погода в мае идет в плюс для страны.

Некоторые климатологи и метеорологи прогнозируют значительные аномальные явления в Украине. Даже такие, как смерчи и торнадо. Причем смерчи в этом году мы уже видели. Могут ли синоптики подтвердить, что украинцам следует ожидать бурных проявлений стихии?

В целом лето 2025 в Украине ожидается теплым, с периодами жары и среднемесячной температурой выше на 1,5 градуса от климатической нормы. В июле и августе может быть на 2 градуса больше климатической нормы, поскольку эти месяцы в Украине самые теплые. Однако может быть неравномерное распределение осадков. Например: на юге и востоке станет больше засушливых дней (если анализировать предыдущие данные климатологов), а в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков.

Говорить о температурных аномалиях или интенсивности экстремальных явлений сложно, поскольку это требует исследования ученых. Однако не стоит исключать то, что фиксация тех самых смерчей, если они случаются на нашей территории, то они и раньше были, но, возможно их не могли зафиксировать так, как это делается сейчас. Смерч - локальное явление, но оно возможно.

Наталья Птуха / Главред

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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