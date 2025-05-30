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Люди почувствуют дискомфорт: на выходные накроет "красная" магнитная буря

Даяна Швец
30 мая 2025, 15:15
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NOAA предупреждает о красном уровне геомагнитной активности в выходные.
Люди почувствуют дискомфорт: на выходные накроет 'красная' магнитная буря
Магнитная активность растет / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

  • На 31 мая и 1 июня прогнозируются магнитные бури с К-индексом 5
  • Такой красный уровень может влиять на метеозависимых людей

Появился свежий прогноз солнечной активности и геомагнитных колебаний на ближайшие дни - 31 мая и 1 июня 2025 года. Его обнародовал Центр прогнозирования космической погоды США, работающий под эгидой Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По шкале К-индекса, которая используется для оценки силы геомагнитных бурь, значения варьируются от 2 до 9. Чем выше индекс - тем мощнее буря, а следовательно, и ее влияние на электронику, спутники и самочувствие людей.

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На субботу и воскресенье прогнозируется буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню. Такой уровень активности может негативно сказываться на самочувствии метеозависимых лиц.

Стоит помнить, что эти прогнозы не являются статическими - они обновляются каждые три часа, поэтому окончательные значения могут меняться. По словам ученых, наиболее достоверными считаются прогнозы максимум на 24 часа вперед, остальные - только ориентировочные.

магнитная буря, влияние магнитной бури
​ Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика: Главред ​

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

  • Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
  • Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
  • Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
  • Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
  • Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
  • Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

Магнитные бури в Украине - последние новости

Главред писал о том, утром 29 мая на Земле началась магнитная буря. Ее спровоцировала мощная солнечная вспышка и корональный выброс массы (КВМ).

Украину трясет почти 7-балльный шторм. Эта магнитная буря может вызвать головную боль и другие симптомы.

Также сообщалось, что предыдущая магнитная буря пошла на спад после 21 мая. После этого были незначительные колебания, однако уже 26 мая страну внезапно атаковала почти 6-балльная магнитная буря.

Больше метеорологических новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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