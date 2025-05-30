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Будут град, грозы и температура +6: опасная погода в Украине еще больше усилится

Алёна Воронина
30 мая 2025, 10:36обновлено 30 мая, 12:10
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Практически все выходные во многих областях будут сильные осадки. Возможны град и грозы. Температура в некоторых областях будет ниже нормы на 1-4 градуса.
Гроза, град, погода
Погода в Украине - будут дожди, грозы, град и температура +6/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 31 мая и 1 июня
  • Где будут дожди, грозы и град
  • Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в выходные, 31 мая и 1 июня, будет умеренно теплой с кратковременными дождями. В большинстве областей нашего государства в следующие двое суток пройдут дожди разной интенсивности, а в некоторых районах они будут сопровождаться грозами и градом.

Температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, но в западных регионах он будет ниже нормы на 1-4 градуса. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине в субботу, 31 мая

В западных областях

В западных областях ночью осадков не предвидится, местами возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны град и шквалы до 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +18...+23.

В северных областях

В северных областях ожидается погода без существенных осадков, лишь во второй половине дня и вечером на Киевщине и Черниговщине местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.

В центральных областях

В центральных регионах ночью без осадков, возможен слабый туман. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25.

На юге Украины

В южной части Украины в течение суток будет преобладать погода без существенных осадков, местами возможен туман. Утром и днем местами в Крыму, Херсонской и Запорожской областях пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +11...+16 градусов, днем +21...+26.

В восточных областях

В восточных регионах страны в течение суток ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами с грозами. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +21...+26.

Погода в Украине 31 мая
Погода в Украине 31 мая/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 1 июня

В западных областях

В западной части страны ночью осадков не предвидится, местами возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах возможен град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25.

В северных областях

В северных областях ожидается погода без существенных осадков, лишь днем в Сумской области местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.

В центральных областях

В центральных областях ночью осадков не прогнозируется, днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южных областях ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28.

В восточных областях

В восточной части Украины в течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, днем +21...+26.

Погода в Украине 1 июня
Погода в Украине 1 июня/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, сухая погода накроет часть Украины - стало известно, где прекратятся дожди с грозами. Синоптик сказала, в каких областях может быть сухая погода, а где будут продолжать идти дожди с грозами и градом.

Также ранее сообщалось, что Украина между солнышком и дождями - стало известно, как изменится погода 30 мая. В Украине ожидается повышение температуры, но в большинстве регионов возможны кратковременные осадки.

Напомним, магнитная буря мощно ударила - сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину. Самая сильная магнитная буря за последние месяцы штормит Украину.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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