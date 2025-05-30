Будут град, грозы и температура +6: опасная погода в Украине еще больше усилится

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- Какой будет погода в Украине в выходные, 31 мая и 1 июня
- Где будут дожди, грозы и град
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине в выходные, 31 мая и 1 июня, будет умеренно теплой с кратковременными дождями. В большинстве областей нашего государства в следующие двое суток пройдут дожди разной интенсивности, а в некоторых районах они будут сопровождаться грозами и градом.
Температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, но в западных регионах он будет ниже нормы на 1-4 градуса. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине в субботу, 31 мая
В западных областях
В западных областях ночью осадков не предвидится, местами возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны град и шквалы до 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +18...+23.
В северных областях
В северных областях ожидается погода без существенных осадков, лишь во второй половине дня и вечером на Киевщине и Черниговщине местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.
В центральных областях
В центральных регионах ночью без осадков, возможен слабый туман. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25.
На юге Украины
В южной части Украины в течение суток будет преобладать погода без существенных осадков, местами возможен туман. Утром и днем местами в Крыму, Херсонской и Запорожской областях пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +11...+16 градусов, днем +21...+26.
В восточных областях
В восточных регионах страны в течение суток ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами с грозами. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +21...+26.
Погода в Украине в воскресенье, 1 июня
В западных областях
В западной части страны ночью осадков не предвидится, местами возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах возможен град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25.
В северных областях
В северных областях ожидается погода без существенных осадков, лишь днем в Сумской области местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.
В центральных областях
В центральных областях ночью осадков не прогнозируется, днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27.
На юге Украины
В южных областях ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28.
В восточных областях
В восточной части Украины в течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, днем +21...+26.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, сухая погода накроет часть Украины - стало известно, где прекратятся дожди с грозами. Синоптик сказала, в каких областях может быть сухая погода, а где будут продолжать идти дожди с грозами и градом.
Также ранее сообщалось, что Украина между солнышком и дождями - стало известно, как изменится погода 30 мая. В Украине ожидается повышение температуры, но в большинстве регионов возможны кратковременные осадки.
Напомним, магнитная буря мощно ударила - сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину. Самая сильная магнитная буря за последние месяцы штормит Украину.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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