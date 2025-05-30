Украина между солнышком и дождями: как изменится погода 30 мая

Главное о погоде в Украине:
- Укргидрометцентр прогнозирует неустойчивую погоду с летними дождями
- В течение суток будет преобладать облачность с прояснениями
В четверг, 30 мая, в большинстве регионов Украины снова ожидаются дожди. Однако, как утверждает Укргидрометцентр, некоторые области останутся без осадков.
"30 мая в большинстве областей еще прогнозируем неустойчивую погоду в поле пониженного давления, особенно в дневные часы, однако дожди будут носить летний кратковременный характер и будут преимущественно небольшими", - отмечают синоптики.видео дня
В течение дня на запад страны начнет влиять область повышенного давления, которая обеспечит преимущественно сухую погоду.
"Над Украиной еще будет оставаться прохладная воздушная масса", - добавили в Укргидрометцентре.
В течение суток будет преобладать облачность с прояснениями. Ночью возможны незначительные осадки на западе и востоке, а днем - почти по всей стране, кроме западных регионов, ожидаются кратковременные дожди, а на востоке местами могут греметь грозы.
Будет преобладать ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 9-14°C, днем поднимется до 18-23°C, а на востоке - до +26°C.
В западных областях столбики термометров днем покажут 15-20°C, в Карпатах ночная температура составит 3-8°C, а дневная - 11-16°C.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как писал Главред, часть Украины накроет сухая погода. Синоптик Наталья Диденко рассказала, где прекратятся дожди с грозами.
Синоптик Наталья Птуха также назвала даты, когда украинцам ожидать потепления.Кроме этого, она объяснила, стоит ли ожидать летом аномалии в виде смерчей и торнадо.
Кроме этого, в четверг, 29 мая, Киев накрыла мощная гроза. Был объявлен первый уровень опасности - желтый.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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