Погода будет удивлять: известно, какие области Украины накроют сильные ливни

Синоптик озвучила прогноз погоды на четверг.

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Прогноз погоды на 29 мая / фото: pixaby

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Какой будет погода 29 мая

В каких областях Украины будет холоднее всего

Погода в Украине в четверг, 29 мая, будет удивлять стабильностью - снова ожидаются периодические дожди. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сильные ливни и осадки ожидаются на западе и севере, а также в большинстве центральных областей. А на юге и востоке Украины - дожди будут идти местами.

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"Температура воздуха проявит хоть какую-то индивидуальность и разнообразие", - отметила синоптик.

Так, в западных областях в течение дня предполагается +15...+19 градусов. В восточных областях будет +23...+26 градусов. На остальной территории Украины ожидается температура в пределах +19...+24 градуса.

Погода в Украине / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 29 мая ожидаются дожди, в течение дня температура будет около +20 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Укргидрометцентр отметил, что погода 28 мая будет дождливой и ветреной. Объявлено штормовое предупреждение в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях, в Карпатах и на Левобережье. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что погода в Украине продолжит быть дождливой до конца мая. В начале июня осадки не прекратятся, но изменят свой характер и станут по-летнему локальными и грозовыми.

Также сообщалось, что погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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