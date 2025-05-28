Погода будет удивлять: известно, какие области Украины накроют сильные ливни

Вы узнаете:
- Какой будет погода 29 мая
- В каких областях Украины будет холоднее всего
Погода в Украине в четверг, 29 мая, будет удивлять стабильностью - снова ожидаются периодические дожди. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сильные ливни и осадки ожидаются на западе и севере, а также в большинстве центральных областей. А на юге и востоке Украины - дожди будут идти местами.
"Температура воздуха проявит хоть какую-то индивидуальность и разнообразие", - отметила синоптик.
Так, в западных областях в течение дня предполагается +15...+19 градусов. В восточных областях будет +23...+26 градусов. На остальной территории Украины ожидается температура в пределах +19...+24 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве 29 мая ожидаются дожди, в течение дня температура будет около +20 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Укргидрометцентр отметил, что погода 28 мая будет дождливой и ветреной. Объявлено штормовое предупреждение в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях, в Карпатах и на Левобережье. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Птуха заявила, что погода в Украине продолжит быть дождливой до конца мая. В начале июня осадки не прекратятся, но изменят свой характер и станут по-летнему локальными и грозовыми.
Также сообщалось, что погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.
Читайте также:
- В июле - лидеры, в декабре - мудрые: как месяц рождения влияет на человека
- Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: суровые приметы и запреты
- Гороскоп Таро на завтра 29 мая: победа для Дев, светлое послание для Козерогов
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред