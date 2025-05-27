Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

Что можно делать 28 мая. Важные приметы, которые уберегут вас от потери благополучия и нечисти.

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Что нельзя делать 28 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день птицы купаются в пыли

Что нужно повесить над дверью в этот день

Кого нельзя пускать в дом 28 мая

28 мая церковь почитает память святого преподобного Никиты. Как сообщает Главред, он был епископом Халкедонским. Еще в ранней молодости он решил избрать духовный путь. Он вел аскетический образ жизни, жил в уединении и постоянно молился.

Никита был верным Христу даже во времена внутренних споров и ереси. Он укреплял единство Церкви и не позволял подорвать основу православной веры.

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Что можно делать 28 мая

В этот день нужно помолиться. Стоит попросить поддержки в семейных делах и исцелении от недугов.

В этот день нужно повесить веточку полыни над входной дверью. Считается, что это защитит дом от злых сил и нечисти.

В этот день можно сеять огурцы, бобовые и тыкву. День считается благоприятным для подобного.

Что нельзя делать 28 мая

1. Нельзя 28 мая мужчинам браться за работу в поле или огороде. Иначе они потеряют свою жизненную энергию.

2. Нельзя 28 мая занимать деньги или вещи. Вместе с ними вы потеряете благополучие и счастье.

3. Нельзя 28 мая выносить мусор. Иначе вы "вынесете" из дома изобилие.

4. Нельзя 28 мая купаться в реках. Предки верили, что это навлечет болезнь.

5. Нельзя 28 мая пускать в дом незнакомца. Он может принести в ваш дом проблемы и беды.

Приметы 28 мая

Если в этот день солнечно, то лето будет урожайным.

Если в этот день туман, то в ближайшее время будут дожди.

Если в этот день дождь, то июнь будет дождливым.

Если в этот день птиц активно купаются в пыль, то ближайшие недели будут жаркими.

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