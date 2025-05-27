Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день птицы купаются в пыли
- Что нужно повесить над дверью в этот день
- Кого нельзя пускать в дом 28 мая
28 мая церковь почитает память святого преподобного Никиты. Как сообщает Главред, он был епископом Халкедонским. Еще в ранней молодости он решил избрать духовный путь. Он вел аскетический образ жизни, жил в уединении и постоянно молился.
Никита был верным Христу даже во времена внутренних споров и ереси. Он укреплял единство Церкви и не позволял подорвать основу православной веры.
Что можно делать 28 мая
- В этот день нужно помолиться. Стоит попросить поддержки в семейных делах и исцелении от недугов.
- В этот день нужно повесить веточку полыни над входной дверью. Считается, что это защитит дом от злых сил и нечисти.
- В этот день можно сеять огурцы, бобовые и тыкву. День считается благоприятным для подобного.
Что нельзя делать 28 мая
1. Нельзя 28 мая мужчинам браться за работу в поле или огороде. Иначе они потеряют свою жизненную энергию.
2. Нельзя 28 мая занимать деньги или вещи. Вместе с ними вы потеряете благополучие и счастье.
3. Нельзя 28 мая выносить мусор. Иначе вы "вынесете" из дома изобилие.
4. Нельзя 28 мая купаться в реках. Предки верили, что это навлечет болезнь.
5. Нельзя 28 мая пускать в дом незнакомца. Он может принести в ваш дом проблемы и беды.
Приметы 28 мая
- Если в этот день солнечно, то лето будет урожайным.
- Если в этот день туман, то в ближайшее время будут дожди.
- Если в этот день дождь, то июнь будет дождливым.
- Если в этот день птиц активно купаются в пыль, то ближайшие недели будут жаркими.
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