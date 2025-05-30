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Что нужно сделать с яичной скорлупой 31 мая: строгие приметы и запреты в этот день

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2025, 18:23
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Что нельзя делать 31 мая. Приметы, которые уберегут вас от проблем и несчастья.
приметы
Что нельзя делать 31 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день звонко поют птицы
  • Что нужно съесть молодой девушке в этот день
  • Что нельзя стричь 31 мая

31 мая церковь почитает память святого апостола Ермея. Как сообщает Главред, он был учеником Иисуса Христа и одним из 70-ти апостолов. Он жил во времена жестких преследований.

Он вел благочестивый образ жизни, исповедовал христианство и был предан Христу. Однажды его арестовали и подвергли жестким пыткам. Однако он не отказался от веры. За это его казнили. Его смерть стала символом несокрушимого духа.

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Что можно делать 31 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят помощи в трудные моменты.
  • В этот день можно сеять бобовые и зерновые культуры.
  • В этот день нужно покрошить в землю скорлупу освященных яиц или брызнуть святой водой. Предки верили, что тогда будет хороший урожай.
  • В этот день женщинам нужно съесть блюдо из овса. Тогда будет крепкое здоровье и много энергии.

Что нельзя делать 31 мая

1. Нельзя 31 мая начинать важные дела. Иначе они могут не увенчаться успехом.

2. Нельзя 31 мая злословить и ссориться. Это может притянуть несчастье на все лето.

3. Нельзя 31 мая стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может ухудшить самочувствие.

Приметы 31 мая

  • Если в этот день слышно гром, то лето будет прохладным.
  • Если в этот день солнечно, то в июне будет сухо.
  • Если в этот день туман, то в ближайшие дни будет ясная погода.
  • Если в этот день звонко поют птички, то будет хорошая погода.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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