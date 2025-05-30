Что нужно сделать с яичной скорлупой 31 мая: строгие приметы и запреты в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день звонко поют птицы
- Что нужно съесть молодой девушке в этот день
- Что нельзя стричь 31 мая
31 мая церковь почитает память святого апостола Ермея. Как сообщает Главред, он был учеником Иисуса Христа и одним из 70-ти апостолов. Он жил во времена жестких преследований.
Он вел благочестивый образ жизни, исповедовал христианство и был предан Христу. Однажды его арестовали и подвергли жестким пыткам. Однако он не отказался от веры. За это его казнили. Его смерть стала символом несокрушимого духа.
Что можно делать 31 мая
- В этот день нужно помолиться. У святых просят помощи в трудные моменты.
- В этот день можно сеять бобовые и зерновые культуры.
- В этот день нужно покрошить в землю скорлупу освященных яиц или брызнуть святой водой. Предки верили, что тогда будет хороший урожай.
- В этот день женщинам нужно съесть блюдо из овса. Тогда будет крепкое здоровье и много энергии.
Что нельзя делать 31 мая
1. Нельзя 31 мая начинать важные дела. Иначе они могут не увенчаться успехом.
2. Нельзя 31 мая злословить и ссориться. Это может притянуть несчастье на все лето.
3. Нельзя 31 мая стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может ухудшить самочувствие.
Приметы 31 мая
- Если в этот день слышно гром, то лето будет прохладным.
- Если в этот день солнечно, то в июне будет сухо.
- Если в этот день туман, то в ближайшие дни будет ясная погода.
- Если в этот день звонко поют птички, то будет хорошая погода.
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