Что нужно сделать с яичной скорлупой 31 мая: строгие приметы и запреты в этот день

Что нельзя делать 31 мая. Приметы, которые уберегут вас от проблем и несчастья.

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Что нельзя делать 31 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день звонко поют птицы

Что нужно съесть молодой девушке в этот день

Что нельзя стричь 31 мая

31 мая церковь почитает память святого апостола Ермея. Как сообщает Главред, он был учеником Иисуса Христа и одним из 70-ти апостолов. Он жил во времена жестких преследований.

Он вел благочестивый образ жизни, исповедовал христианство и был предан Христу. Однажды его арестовали и подвергли жестким пыткам. Однако он не отказался от веры. За это его казнили. Его смерть стала символом несокрушимого духа.

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Что можно делать 31 мая

В этот день нужно помолиться. У святых просят помощи в трудные моменты.

В этот день можно сеять бобовые и зерновые культуры.

В этот день нужно покрошить в землю скорлупу освященных яиц или брызнуть святой водой. Предки верили, что тогда будет хороший урожай.

В этот день женщинам нужно съесть блюдо из овса. Тогда будет крепкое здоровье и много энергии.

Что нельзя делать 31 мая

1. Нельзя 31 мая начинать важные дела. Иначе они могут не увенчаться успехом.

2. Нельзя 31 мая злословить и ссориться. Это может притянуть несчастье на все лето.

3. Нельзя 31 мая стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может ухудшить самочувствие.

Приметы 31 мая

Если в этот день слышно гром, то лето будет прохладным.

Если в этот день солнечно, то в июне будет сухо.

Если в этот день туман, то в ближайшие дни будет ясная погода.

Если в этот день звонко поют птички, то будет хорошая погода.

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