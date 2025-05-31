Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Что можно делать 1 июня. Важные приметы, которые принесут счастье.

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Что нельзя делать 1 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день ласточки летают низко

Зачем нужно открыть дверь в этот день

Почему нельзя подметать 1 июня

1 июня церковь почитает память святого мученика Юстина Философа и других. Как сообщает Главред, он с детства интересовался античной философией, его воспитывали в традициях эллинской культуры.

Однажды он встретился с христианским старцем, что перевернуло его жизнь с ног на голову. Вскоре он принял крещение, но не отказался от звания философа. Юстина уехал в Рим и открыл свою школу, где проповедовал и выступал из кафедры.

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В те времена начались гонения на христиан. Нескольких учеников схватили и заставляли отказываться от христианства. Юстин твердо заявил, что не будет отрекаться от веры. В итоге его казнили.

Что можно делать 1 июня

В этот день можно заниматься работами на огороде. Этот день считается благоприятным для подобного.

В этот день нужно собрать лекарственные травы. Считается, что они обладают целительной силой.

В этот день нужно открыть дверь, чтобы запустить в дом летнее тепло. Это притянет в дом счастье.

В этот день можно печь караваи, пироги и вареники. Этими блюдами стоит накормить нищих.

Что нельзя делать 1 июня

1. Нельзя 1 июня ссориться, сплетничать и грубить. Это может притянуть к вам проблемы в вашу жизнь.

2. Нельзя 1 июня выносить из дома воду в ведре. Так можно потерять свое благосостояние.

3. Нельзя 1 июня вечером подметать пол. Предки верили, что так может вымести все счастье.

4. Нельзя 1 июня ломать ветки. Считается, что так можно навлечь болезни.

5. Нельзя 1 июня одалживать деньги или хлеб. Это приведет к нищете.

Приметы 1 июня

Если в этот день ясная погода, то лето будет теплым.

Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.

Если в этот день ласточки летают низко, то будут осадки.

Если в этот день роса, то лето будет урожайным.

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