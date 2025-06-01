Куда ни в коем случае нельзя ходить 2 июня: приметы, которых стоит придерживаться

Что можно делать 2 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и неудач.

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Что нельзя делать 2 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день громко кует кукушка

Что нужно сделать с дубом в этот день

Куда нельзя ходить 2 июня

2 июня церковь почитает память святого Никифора. Как сообщает Главред, он родился в знатной и благочестивой семьи. Его отец был чиновником императорского двора, который выступал за поклонение иконам. Однако вскоре его выслал император Константин V.

Никифор получил хорошее образование и строил свою карьеру при дворе императрице Ирине. Вскоре его избрали на патриарший престол. Его отстранили с кафедрі и сослали в монастырь на отдаленный остров из-за того, что он не хотел принимать новые законы.

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Никифор провел в тишине 13 лет. Он все время молился и писал трактаты. Его жизнь так и оборвалась в изгнании.

Что можно делать 2 июня

В этот день стоит отрезать кору дуба и сделать заготовку из нее.

В этот день молодой девушке нужно сплести венок из полевых трав. Его нужно носить до заката. Предки верили, что это притянет искренних поклонников.

Что нельзя делать 2 июня

1. Нельзя 2 июня тяжело работать. Считается, что это притянет болезни.

2. Нельзя 2 июня купаться в открытых водоемах. Это может быть опасным.

3. Нельзя 2 июня сквернословить. Иначе от вас отвернется удача.

4. Нельзя 2 июня принимать финансовые решения. Так вы можете потерять значительную сумму денег.

5. Нельзя 2 июня посещать кладбище. Предки верили, что так можно притянуть негативную энергетику.

Приметы 2 июня

Если в этот день много росы, то лето будет урожайным.

Если в этот день идет дождь, то и все лето будет дождливым.

Если в этот день громко кует кукушка, то лето будет теплым.

Если в этот день слышно гром, то будет хороший урожай овса.

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