Куда ни в коем случае нельзя ходить 2 июня: приметы, которых стоит придерживаться

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день громко кует кукушка
- Что нужно сделать с дубом в этот день
- Куда нельзя ходить 2 июня
2 июня церковь почитает память святого Никифора. Как сообщает Главред, он родился в знатной и благочестивой семьи. Его отец был чиновником императорского двора, который выступал за поклонение иконам. Однако вскоре его выслал император Константин V.
Никифор получил хорошее образование и строил свою карьеру при дворе императрице Ирине. Вскоре его избрали на патриарший престол. Его отстранили с кафедрі и сослали в монастырь на отдаленный остров из-за того, что он не хотел принимать новые законы.
Никифор провел в тишине 13 лет. Он все время молился и писал трактаты. Его жизнь так и оборвалась в изгнании.
Что можно делать 2 июня
- В этот день стоит отрезать кору дуба и сделать заготовку из нее.
- В этот день молодой девушке нужно сплести венок из полевых трав. Его нужно носить до заката. Предки верили, что это притянет искренних поклонников.
Что нельзя делать 2 июня
1. Нельзя 2 июня тяжело работать. Считается, что это притянет болезни.
2. Нельзя 2 июня купаться в открытых водоемах. Это может быть опасным.
3. Нельзя 2 июня сквернословить. Иначе от вас отвернется удача.
4. Нельзя 2 июня принимать финансовые решения. Так вы можете потерять значительную сумму денег.
5. Нельзя 2 июня посещать кладбище. Предки верили, что так можно притянуть негативную энергетику.
Приметы 2 июня
- Если в этот день много росы, то лето будет урожайным.
- Если в этот день идет дождь, то и все лето будет дождливым.
- Если в этот день громко кует кукушка, то лето будет теплым.
- Если в этот день слышно гром, то будет хороший урожай овса.
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