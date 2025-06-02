Что нельзя делать с деньгами 3 июня: приметы, которые уберегут от бедности

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день ласточки летают высоко
- Что нужно сделать с окном в этот день
- Что нельзя делать с едой 3 июня
3 июня церковь почитает память святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Как сообщает Главред, он был языческим жрецом, но в зрелом возрасте обратился к христианству.
Он начал заниматься активной христианской деятельностью и возвещал Евангелие. Однако из-за этого он предстал перед судом. Его бросили в тюрьму, где он познакомился с юношами-христианами. Они оставались верны вере, несмотря на мучения. В итоге их всех приговорили к смертной казни. Лукилияна распяли на кресте, после чего избили камнями.
Что можно делать 2 июня
- В этот день нужно открыть окна настежь. Считается, что тогда из дома уйдут невзгоды.
- В этот день нужно вынести на улицу любую вещь больного человека. Предки верили, что тогда он обязательно поправится.
- В этот день можно собирать и сушить травы. Они считаются целебными.
Что нельзя делать 3 июня
1. Нельзя 3 июня брать и давать деньги в долг. Иначе вы можете застрять в долговой яме.
2. Нельзя 3 июня носить с собой большую сумму денег. Вы можете потерять много денег.
3. Нельзя 3 июня оставлять еду в тарелке. Это может навлечь беду на семью.
4. Нельзя 3 июня отказывать в подаянии. Предки верили, что тогда в жизнь придут несчастья.
Приметы 3 июня
- Если в этот день слышно гром, то лето будет дождливым.
- Если в этот день много комаров, то лето будет жарким.
- Если в этот день много росы, то день будет солнечным.
- Если в этот день высоко летают ласточки, то будет сухая погода.
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