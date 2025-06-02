Что нельзя делать с деньгами 3 июня: приметы, которые уберегут от бедности

Что можно делать 3 июня. Строгие приметы и запреты, которые могут уберечь от негатива и притянуть хорошее.

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Что нельзя делать 3 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день ласточки летают высоко

Что нужно сделать с окном в этот день

Что нельзя делать с едой 3 июня

3 июня церковь почитает память святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Как сообщает Главред, он был языческим жрецом, но в зрелом возрасте обратился к христианству.

Он начал заниматься активной христианской деятельностью и возвещал Евангелие. Однако из-за этого он предстал перед судом. Его бросили в тюрьму, где он познакомился с юношами-христианами. Они оставались верны вере, несмотря на мучения. В итоге их всех приговорили к смертной казни. Лукилияна распяли на кресте, после чего избили камнями.

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Что можно делать 2 июня

В этот день нужно открыть окна настежь. Считается, что тогда из дома уйдут невзгоды.

В этот день нужно вынести на улицу любую вещь больного человека. Предки верили, что тогда он обязательно поправится.

В этот день можно собирать и сушить травы. Они считаются целебными.

Что нельзя делать 3 июня

1. Нельзя 3 июня брать и давать деньги в долг. Иначе вы можете застрять в долговой яме.

2. Нельзя 3 июня носить с собой большую сумму денег. Вы можете потерять много денег.

3. Нельзя 3 июня оставлять еду в тарелке. Это может навлечь беду на семью.

4. Нельзя 3 июня отказывать в подаянии. Предки верили, что тогда в жизнь придут несчастья.

Приметы 3 июня

Если в этот день слышно гром, то лето будет дождливым.

Если в этот день много комаров, то лето будет жарким.

Если в этот день много росы, то день будет солнечным.

Если в этот день высоко летают ласточки, то будет сухая погода.

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