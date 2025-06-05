Что может притянуть "черную полосу" 6 июня: приметы и запреты в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много мошек
- Что нужно сделать с маком в этот день
- Что нельзя делать с волосами 6 июня
6 июня церковь почитает память святых преподобных Виссариона и Иллариона. Как сообщает Главред, Виссарион был учеником святого Макария Египетского. Он вел строгий образ жизни, жил под открытым небом, одевался в пальмовые листья и ел только сырую еду. Он годами молчал и постоянно молился. Господь наделил его дарами прозорливости и чудотворения. Виссарион мог исцелять больных, усмирять стихии и даже обличать зло.
Илларион был родом из богатой языческой семьи. В юности он решил принять христианство, что изменило его судьбу. Он также жил в одиночестве и молитве. Илларион боролся с невидимыми соблазнами, поддерживал диких животных, питался только хлебом, водой и травами. Вокруг него собрались сотни людей, которые искали духовное руководство.
Что можно делать 6 июня
- В этот день нужно помолиться. У святого просят стойкости и сил, а также счастья семье.
- В этот день можно пропалывать огороды от сорняков. День считается благоприятным для подобных работ.
- В этот день стоит собрать молодым девушкам цветы красного мака. Он считается символом женского счастья и любви.
Что нельзя делать 6 июня
1. Нельзя 6 июня жаловать на судьбу и проблемы. Иначе вы сами притянете к себе "черную полосу".
2. Нельзя 6 июня ругать и желать кому-то плохого. Все может вернуться к вам бумерангом.
3. Нельзя 6 июня одалживать день. Считается, что тогда весь год вы проведете в долгах.
4. Нельзя 6 июня стричь волосы и ногти. Предки верили, что так вы можете "обрезать" свое здоровье.
Приметы 6 июня
- Если в этот день много паутины, то погода будет сухой.
- Если в этот день много росы, то днем будет хорошая погода.
- Если в этот день много мошек и комаров, то будет тепло.
- Если в этот день слышно гром, то хорошо уродит овес.
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