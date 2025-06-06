Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

Что можно делать 7 июня. Строгие приметы и запреты, которые принесут благополучие.

https://glavred.info/primety/troickaya-pominalnaya-subbotu-5-zapretov-kotorye-nelzya-narushat-7-iyunya-10671275.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 7 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много росы

Куда нужно пойти в этот день

Кому нельзя отказывать в помощи 7 июня

7 июня церковь почитает память святого священномученика Теодора, епископа Анкирского. Как сообщает Главред, Теодор жил во времена правления Диоклетиана, который преследовал христиан.

Теодор смело стоял на защите веры даже под угрозой смерти. Его подвергли жестким пыткам и унижениям. В какой-то момент его приказали убить и Теодор принял мученическую смерть от меча.

видео дня

Также в этот день отмечают Троицкую поминальную субботу.

Что можно делать 7 июня

В этот день можно помолиться. У святых просят исцеления души и тела, а также обретения покоя на небесах для умерших.

В этот день можно пойти в церковь. Там стоит подать заупокойные записки, а также посетить кладбища.

В этот день можно принести в церковь "панихидки" - продукты на помин.

В этот день можно начинать сеять рожь.

В этот день можно женщине заниматься уборкой и стиркой. Предки верили, что это притянет благополучие.

Что нельзя делать 7 июня

1. Нельзя 7 июня отправляться в дальний путь. Считается, что он будет неудачным.

2. Нельзя 7 июня ссориться и ругаться. Иначе все вернется сторицей.

3. Нельзя 7 июня заниматься тяжелым трудом после обеда. Это неблагоприятный день для подобного.

4. Нельзя 7 июня брать деньги в долг. Иначе затянуться финансовые трудности.

5. Нельзя 7 июня отказывать в помощи нуждающимся и вспоминать плохо об умерших.

Приметы 7 июня

Если в этот день облачно, то лето будет дождливым.

Если в этот день слышно гром, то дождь затянется на неделю.

Если в этот день много росы, то придет потепление.

Если в этот день туман, то лето будет теплым.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред