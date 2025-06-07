День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день закрылись цветы
- Что нужно сделать с зелеными ветками в этот день
- Куда нельзя ходить 8 июня
8 июня церковь отмечает День Святой Троицы. Как сообщает Главред, это древний христианский праздник в честь третьего Лица Троицы. Христиане считают этот день Днем рождения Церкви. Именно в этот день Святой Дух освящает мир через церковь.
Считается, что на 50-й день после распятия Иисуса Христа на землю сошел Святой Дух. Он один из трех ипостасей Бога в христианстве. Лицами святой Троицы считают Бога Отца (творит мир), Бога Сына (искупает людей от рабства дьявола), а также Бог Дух Святой (освящает мир через церковь).
Что можно делать 8 июня
- В этот день нужно посетить богослужение и помолиться. У святых просят здоровья, благополучия и молятся за упокой умерших.
- В этот день нужно провести время с семьей и попросить прощения за все свои грехи.
- В этот день нужно помочь нуждающимся и обездоленным. Все хорошее вернется вам сторицей.
- В этот день нужно взять зеленые ветви и украсить ими дом.
Что нельзя делать 8 июня
1. Нельзя 8 июня заниматься физической работой. Нельзя даже шить, убирать и стирать.
2. Нельзя 8 июня ходить на кладбище. В этот день нельзя скорбить и печалиться.
3. Нельзя 8 июня ругаться и сквернословить. Не стоит желать другим зла - это большой грех.
4. Нельзя 8 июня работать на огороде. В этот день земля считается "святой".
5. Нельзя 8 июня купаться в водоемах. Предки верили, что могут утащить русалки.
Приметы 8 июня
- Если в этот день дождь, то до конца лета будет жарко.
- Если в этот день ночью поют сверчки, то зима будет теплой.
- Если в этот день густая трава, то хорошо уродит зерно.
- Если в этот день закрылись цветы, то будут осадки.
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