"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на воде

На кадрах, которые появились в Сети видно, как над водой поднимается настоящий смерч, который еще называют торнадо над водой.

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Смерч в Киеве / Коллаж Главред, фото скриншот

В понедельник, 5 июня, в Киеве заметили невероятное природное явление.

Отдыхающие заметили на озере Вербное, что на Оболони, редкое природное явление — водяное торнадо.

Видео было опубликовано в соцсетях.

видео дня

На кадрах видно, как над водой поднимается настоящий смерч, который еще называют торнадо над водой.

Он был невелик и не испугал отдыхающих, а наоборот — удивленные люди начали все снимать на видео.

"Впервые в жизни такое вижу. Что это такое", – говорит отдыхающий.

Торнадо на воде в Киеве / скриншот

Водяные смерчи или торнадо

Специалисты говорят, что торнадо над водой образуются из мезоциклонов способом, фактически идентичным наземным торнадо в связи с сильными грозами.

Торнадо, перемещающееся от земли к водоему, также будет считаться водяным смерчем.

Примечательно, что в Киеве дождя и грозы в этот момент небыло.

Как ранее сообщали, в России в Забайкальском крае пронесся огненный смерч. Как пишут росСМИ, смерч образовался после бушующего степного пожара.

Как сообщают очевидцы, в таком смерче огонь все сжигает и остановить его невозможно никакими методами.

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