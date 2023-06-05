"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на воде

В понедельник, 5 июня, в Киеве заметили невероятное природное явление.
Отдыхающие заметили на озере Вербное, что на Оболони, редкое природное явление — водяное торнадо.
Видео было опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, как над водой поднимается настоящий смерч, который еще называют торнадо над водой.
Он был невелик и не испугал отдыхающих, а наоборот — удивленные люди начали все снимать на видео.
"Впервые в жизни такое вижу. Что это такое", – говорит отдыхающий.
Водяные смерчи или торнадо
Специалисты говорят, что торнадо над водой образуются из мезоциклонов способом, фактически идентичным наземным торнадо в связи с сильными грозами.
Торнадо, перемещающееся от земли к водоему, также будет считаться водяным смерчем.
Примечательно, что в Киеве дождя и грозы в этот момент небыло.
Как ранее сообщали, в России в Забайкальском крае пронесся огненный смерч. Как пишут росСМИ, смерч образовался после бушующего степного пожара.
Как сообщают очевидцы, в таком смерче огонь все сжигает и остановить его невозможно никакими методами.
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