Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления

Смерч / cheline.com.ua

Вечером, 12 мая, в Киеве и области начался настоящий "апокалипсис". На столицу резко налетел ураган, мощный штормовой ветер и дождь.

Кроме того, в Киевской области очевидцы сообщили, что пронесся смерч.

Природное явление зафиксировали в селе Мартусовка, Бориспольского района. Телеграм-каналы опубликовали видео смерча.

Также, в Киеве ураган повлек за собой отключение света.

Очевидцы распространяли видео и фотографии непогоды в столице. Сильный ветер обломал деревья во многих районах столицы.

Также сломалась липа, росшая в начале Андреевского спуска возле Национального музея истории. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году. Липа имела статус ботанического памятника природы местного значения, а обхват ствола дерева составлял 5 м.

Киевские региональные электросети ДТЭК сообщили о многочисленных обрывах электросетей в области и попросили местных жителей не приближаться в случае обнаружения обрывов к проводам на расстоянии 8 метров и менее.

Читайте также: