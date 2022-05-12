Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления

В Киеве ураган повлек за собой отключение света.
Вечером, 12 мая, в Киеве и области начался настоящий "апокалипсис". На столицу резко налетел ураган, мощный штормовой ветер и дождь.
Кроме того, в Киевской области очевидцы сообщили, что пронесся смерч.
Природное явление зафиксировали в селе Мартусовка, Бориспольского района. Телеграм-каналы опубликовали видео смерча.
Также, в Киеве ураган повлек за собой отключение света.
Очевидцы распространяли видео и фотографии непогоды в столице. Сильный ветер обломал деревья во многих районах столицы.
Также сломалась липа, росшая в начале Андреевского спуска возле Национального музея истории. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году. Липа имела статус ботанического памятника природы местного значения, а обхват ствола дерева составлял 5 м.
Киевские региональные электросети ДТЭК сообщили о многочисленных обрывах электросетей в области и попросили местных жителей не приближаться в случае обнаружения обрывов к проводам на расстоянии 8 метров и менее.
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