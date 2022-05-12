Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в Украине

В начале и средине июня будет очень немного ясных дней.
Погода в Украине до конца мая и в начале июня будет с небольшим похолодание и грозами. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных ливнях и даже смерчах.
По данным Укргидрометцентра, наиболее прохладно будет на Востоке Украины, там до конца недели температура воздуха не будет подниматься выше +24 градусов.
А вот в остальных регионах можно ждать потепления до +27 градусов. Впрочем, до выходных столбик термометра все равно упадет до уровня в +20…. +24 градуса.
По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, в этот период ожидаются опасные погодные явления: сильные ливни, мощные грозы, град, шквалы и в некоторых районах даже смерчи, передает Телеграф.
Что касается долгосрочного прогноза, то в начале и средине июня будет очень немного ясных дней, а вот дожди с периодическими грозами станут привычной картиной на этот период.
При том подобное будет наблюдаться практически на всей территории Украины.
Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз для Киева и Украины на ближайший месяц.
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