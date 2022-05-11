В Украине врежет +28: синоптики назвали дату невероятной жары

Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине 11 мая в большинстве областей будет теплой и комфортной. Температура воздуха достигнет +24 градуса.

"Весна оправляется от явно засидевшегося в Украине холода - температура воздуха в большинстве областей составит от +15 до +21 градус, а в западных областях будет от +18 до +24 градусов", - сообщила синоптик Наталка Диденко.

11 апреля атмосферное давление в Украине будет повышенным, осадки - маловероятными, только в Луганской области пройдет дождь, возможно, с грозой.

Ветер будет теплым, будет дуть с юго-запада, в восточной части, особенно в Приазовье, будет мощным.

Синоптик отмечает, что уже в ближайшие дни Украине будет почти лето от +20 до +28 градусов.

В Киеве среда ожидается теплой до +20 градусов. Осадков в столице не ожидается, сухо и солнечно.

В четверг, 12 мая, столбики термометров подпрыгнут до +28 градусов, но в дальнейшем температура воздуха вернется в привычную норму, еще и подтянет с собой столь необходимые сейчас майские дожди.

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