Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолодания

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с 10 мая резко ухудшится. Как сообщают синоптики, в направлении юга передвигается холодный атмосферный фронт и подавляющее большинство областей окажется в его тылу.

"10-го мая будет преобладать сухая солнечная погода. Лишь на северо-востоке - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, а вечером и повсюду на Востоке Украины - временами небольшой дождь. Также может идти дождь в Карпатах и на Закарпатье. Но все же большинство территории Украины будет с сухой погодой завтра", – отмечает синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, ветер будет северо-западный, на Левобережье, включая прибрежные районы, его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +3...+7 градусов, кое-где возможны заморозки на почве.

Днем воздух прогреется до +15...+19 градусов, в Закарпатье и юге Одесщины потеплеет до +18...+22 градусов.

В Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях будет +12...+15 градусов.

Примечательно, что в четверг, 12 мая, в стране улыбнется лето: ожидается почти жара +20...+28 градусов.

"...в конце недели температура воздуха вежливо вернется в нынешние климатические рамки, прибавится дождей с грозами", - предупредила синоптик.

Как сообщили в Укргидрометцентре, ночью 10 мая и 11 мая в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киевской области 10 мая будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 14-19 градусов. В Киеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 15-17 градусов.

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