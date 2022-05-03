Жара возвращается: синоптики рассказали, где в Украине резко потеплеет

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в среду 4 мая сохранится прежняя, но в некоторые регионы уже придет летнее тепло. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, местами в Украине будут дожди с сильными грозами.

По ее прогнозу, в течение дня завтра ожидается +14… +17. Практически летние температуры +17… +22 градуса порадуют жителей восточной и южной частей страны.

Прохладнее всего будет в северных и северо-восточных областях, там термометры покажут +12… +16. В ночное время синоптик пообещала +5… +9 градусов.

Дожди, местами с грозами, пройдут в центральных и западных регионах, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также Диденко предупредила о сильном северном ветре в центральной части Украины.

В Киеве ожидается около +15 градусов днем и +5… +7 ночью. Серьезных осадков не предвидится.

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