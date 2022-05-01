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Украина "поплывет": синоптики предупредили о резкой смене погоды и похолодании

1 мая 2022, 18:21

Со среды 4 мая всю Украину накроет сильными грозами, ожидается сильный штормовой ветер.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни снова начнет ухудшаться. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди, грозы и небольшое понижение температуры в ночное время.

С понедельника, 2 мая западные области накроет небольшими дождями. На остальной территории – облачно, без осадков. Температура поднимется на несколько градусов. Ночью +5 +7 градусов, только на востоке +3 +5 градусов. Днем от +15 до +17 градусов, местами на западе до +19 градусов.

В Киеве 2 мая ожидается облачная погода, без осадков. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +16 +18 градусов.

С 3 мая дожди начнут перемещаться с западных областей в сторону севера и северо-востока. В остальных регионах будет сухо. Ночью ожидается +5 +7 градусов.

Днем в большинстве областей +15 +17 градусов, на востоке немного прохладнее, +13 +15 градусов.

В Киеве 3 мая ожидается небольшой дождь. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Со среды 4 мая всю Украину накроет сильными грозами, ожидается сильный штормовой ветер. Сухо будет на Волыни, во Львове и Тернополе, в южных областях, а также в Донецкой и Луганской областях. Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов, на юге до +9 +11 градусов.

Днем на западе и севере похолодает до +12 +15 градусов, местами ожидается до +17 градусов. В центре +16 +18 градусов. В южных областях и на востоке синоптики прогнозируют от +17 до +20 градусов.

В Киеве пройдет сильная гроза, ожидается ветер. Ночью в столице +8 +10 градусов, днем всего +14 +16 градусов.

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