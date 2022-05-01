Синоптик рассказал, когда ждать жары в Украине в мае

Погода в Украине в мае / pixabay

Погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

Кроме того, в Карпатах может выпасть мокрый снег и снежная крупа.

Кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что засуха будет в Одесской, Николаевской, Винницкой и Тернопольской областях, поэтому есть риски роста пожарной опасности в лесных и степных массивах до максимального 5 класса.

"Непосредственно на территории Украины количество осадков в мае предполагается на 10 - 35% ниже климатической нормы, и только в восточных областях увлажнения прогнозируется в пределах нормы", - сказал синоптик.

Основная часть осадков в Украине будет в виде кратковременных дождей ливневой, иногда с грозами. Также увеличится количество метеорологических аномалий и опасных явлений.

"Во второй половине месяца более заметно активизируется конвективная деятельность вследствие роста средних температур, поэтому увеличится вероятность опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град (ведь в высокогорье даже в июне нередко наблюдаются осадки в жесткой фазе)", - предупредил Кибальчич. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах нормы в центральных и местами в западных регионах, а на остальной территории май окажется прохладным с отклонением средней температуры на 0,5 – 2 °С со знаком "минус".

В то же время на Закарпатье, во Львовской области и Буковине май станет достаточно теплым, на 0,5 – 1 °С выше средних многолетних показателей.

"Ночные заморозки на поверхности почвы могут наблюдаться в первой декаде месяца в большинстве областей, за исключением юга и юго-востока. Постепенно начиная со второй декады мая ночные температуры станут более комфортными, а вероятность заморозков существенно снизится", - резюмировал синоптик.

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