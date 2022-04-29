Украину в мае подморозит: синоптики предупредили о резком похолодании

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет с солнечными и теплыми днями. Как обещают синоптики, скоро страну атакуют заморозки и вернутся грозы.

"Ночью 29 апреля - 1 мая в северных, западных, 30 апреля и 1 мая и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Укргидрометцентра.

29 апреля синоптики прогнозируют незначительные осадки и облачность в Винницкой, Николаевской, Одесской области. На других территориях - сухо. Температура +11 +16, а на юге и востоке +14 +20 градусов.

В субботу-воскресенье 30 апреля - 1 мая - сухо, в основном солнечно, температура +12 +16, на юге +15 +19 градусов.

2-3 мая ночные заморозки отступят, днем по стране +13 +19 градусов. Ожидаются грозы и незначительные осадки, за исключением юга и востока.

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