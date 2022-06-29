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Украину атакует огромный град и налетит смерч: синоптики назвали дату непогоды

29 июня 2022, 15:23

Западные регионы будут относиться в последний день июня к области повышенного атмосферного давления.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в последний день июня будет очень опасной. Как сообщают синоптики, кроме сильной жары будет шквальный ветер с сюрпризом.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook пишет, что на западе Украины ожидается жара до 35 градусов, в отличие от востока страны, где будет несколько свежее – около 23-27 градусов. В остальных областях жара несколько ослабнет и термометры покажут 25-30 градусов.

"Из-за значительных температурных контрастов, от +35 до +25 градусов, и из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами (!) - ливни, грозы, при грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи", - заявляет синоптик.

При этом западные регионы будут относиться в последний день июня к области повышенного атмосферного давления, поэтому там существенных осадков не ожидается.

В Киеве жара 30 июня спадет. Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи +28, +29 градусов и возможен дождь с грозой, однако сильных ливней не предполагается.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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