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Украина будет "плавать": синоптики назвали дату атаки мощных ливней

29 июня 2022, 02:40

В центре страны температура будет ниже, не будет подниматься выше +23...+25 градусов.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в четверг, 30 июня, резко испортится. Как прогнозируют синоптики, будет ослабление сильной жары и в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

По данным погодного ресурса Ventusky, 30 июня столбики будут держаться в основном на пиковых +28...+36 градусов в северных, западных, восточных и южных регионах.

В центре страны температура будет ниже, не будет подниматься выше +23...+25 градусов. Утром, 30 июня, на северо-востоке, в частности, в Сумской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях - дожди с грозами. Частично будет идти дождь на Запорожье и Донетчине. На большей части Черниговщины и остальной территории - без осадков.

Днем грозы переместятся в сторону центра, юга и запада, в частности, дождь - в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Николаевской, Одесской областях.

К вечеру осадки почти прекратятся, будет идти дождь немного на юге и западе.

1 июля температура почти по всей стране снова будет достигать +30...+38 градусов, только в Закарпатье будет в районе +22...+27 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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