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В Украину ворвется сильнейший ливень и мощная гроза: синоптики назвали даты

28 июня 2022, 15:44

Дожди с грозами распространятся в нескольких областях.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе будет аномальной. Как сообщают синоптики, кроме адской жары в страну неожиданно ворвутся грозы и мощный ливень.

При этом температура воздуха останется на стабильно высокой от +27 до +33 градусов.

В среду, 29 июня дожди распространятся с северо-востока на всю центральную, северную и часть южной Украины. На закате и востоке все еще весь день будет ясное солнце.

Ночью прогнозируется +17 +21 градус, а вот днем будет +34 градуса.

В четверг, 30 июня, дожди с грозами распространятся еще на несколько областей, в частности, будут охватывать еще и Черновицкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Температура воздуха ожидается от +26 до +30 градусов. В то же время на западе Украины местами столбик термометра покажет +36 градусов.

В первый день июля, дожди с грозами быстро переместятся в юго-западные области Украины. В Закарпатье ночью до +22, а днем до +35 градусов. На остальных территориях Украины ожидается переменная облачность или солнечная погода.

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В субботу, 2 июля, большая часть территории Украины сможет насладиться солнечной погодой с переменной облачностью.

Температура воздуха ночью от +14 до +22, а днем от +26 до +36 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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