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На улице будет настоящий "ад": синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

28 июня 2022, 02:10

По прогнозу синоптиков, жара спадет 30 июня.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в конце июня принесет настоящую африканскую жару. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до плюс 35 градусов.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, 28 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +28 +33, местами до +35 градусов. Днем осадков не ожидается, будет светить солнце. Однако вечером кратковременные дожди с грозами возможны в северных, восточных и центральных областях, локально в Карпатах. В западных областях и в южной части осадков не ожидается.

В Киеве в ближайшие дни будет жарко, столбики термометров поднимутся до +30 +34 градуса. Вечером не исключен кратковременный дождь с грозой.

Когда в Украине похолодает

По прогнозу синоптиков, жара спадет 30 июня. В четверг температура воздуха снизится до +28 +29 градусов.

Кроме того, по прогнозу народных синоптиков начало июля ожидается с дождей и снижения температуры до +20 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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