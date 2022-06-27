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В Украину ворвется опасная африканская жара: синоптики назвали даты

27 июня 2022, 14:11

Украину ждут очень жаркие и опасные дни до +45.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в конце июня будет очень жаркой. Как сообщают синоптики, столбики термометров в большинстве регионов страны подобрались к отметке в +30 градусов.

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 28 июня, в Украину придет просто адская жара.

Дождей синоптики не прогнозируют, а вот температура воздуха на западе, севере, востоке и в центре Украины ночью будет от 16 до 20 градусов тепла, а в дневные часы - от +32 до +35 градусов.

На юге будет немного прохладнее. Ночью в южных регионах ожидается от 18 до 20 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от 28 до 32 градусов выше нуля.

В среду, 29 июня, на севере страны синоптики прогнозируют грозовые дожди.

В четверг, 30 июня, грозовые дожди захватят весь запад, центр и юго-запад Украины. На остальной территории сохранится облачная и сухая погода.

На западе Украины будет сохраняться небывалая жара: ночью от 16 до 18 градусов тепла, а днем от 32 до 34 градусов с отметкой "плюс", на Закарпатье до +37.

В пятницу, 1 июля, погода будет такой же стабильной: грозовые дожди на западе и юго-западе Украины. Температура будет достигать до +40.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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