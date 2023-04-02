"Остановить было невозможно": в России пронесся огромный огненный смерч

Местные власти уверяют, что огненный смерч не добрался до поселений, а пожар уже ликвидирован.

Смерч в России / скриншот, pixabay

В России в Забайкальском крае пронесся огненный смерч. Как пишут росСМИ, смерч образовался после бушующего степного пожара.

Как сообщают очевидцы, в таком смерче огонь все сжигает и остановить его невозможно никакими методами.

"В таком смерче огонь, как в горне, всё сжигает, всё пожирает, и остановить его невозможно никакими методами", — сказал очевидец.

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Местные власти уверяют, что огненный смерч не добрался до поселений, а пожар уже ликвидирован.

Огненный смерч - что известно

Как говорят специалисты, огненные смерчи возникают при появлении нескольких очагов возгорания и сильного нагревания воздуха над ними.

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