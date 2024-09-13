В Украине пронесся огромный смерч: погода будет бушевать

На завтра в Одессе объявили штормовое предупреждение.

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Смерч в Одессе / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Огромный смерч наблюдают в Одессе. Люди заметили страшное природное явление неподалеку от берега моря. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Известно, что на завтра в Одессе объявили штормовое предупреждение.

Смерч в Одессе - видео:

видео дня

В то же время, синоптик Наталья Диденко сообщила, что пока в Украине держится теплая и даже очень теплая погода, центр и запад Европы погрузился в стужу.

"Если в Киеве сейчас +18 градусов, то в европейских городах этих регионов еле +8+12 градусов. И даже ниже. Уже не говорю о сильных и очень сильных дождях, которые ожидаются в Чехии, Словакии, западной части Польши, там даже вероятна угроза наводнений", - написала она.

Погода в Европе/ фото: Наталья Диденко

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, погода в Украине на выходных 14-15 сентября будет дождливой. Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов, ночью будет значительно прохладнее - столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов.

В то же время, погода в Украине 13 сентября будет ветреной и дождливой. В этот день в северных, центральных, Харьковской и Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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