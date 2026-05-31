Научная сенсация: новый вирус удивил исследователей способом выживания

Фуртивовирус после проникновения в клетку разрушает её ядро и использует оставшуюся жидкость для репликации.

https://glavred.info/nauka/nauchnaya-sensaciya-novyy-virus-udivil-issledovateley-sposobom-vyzhivaniya-10769126.html Ссылка скопирована

Ученые сделали важное открытие/ Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Вы узнаете:

Обнаружен ранее неизвестный вид опасного вируса

Фуртивовирус после проникновения в клетку разрушает её ядро

Вирус способен увеличивать размер своего генома и сокращать количество генов

Учёные выявили ранее неизвестный вид опасного вируса, получивший название фуртивовирус, который размножается уникальным способом, не наблюдавшимся у других представителей этой группы.

Согласно данным Science Alert, фуртивовирус после проникновения в клетку разрушает её ядро и использует оставшуюся жидкость для репликации.

видео дня

Такой механизм оказался абсолютно новым среди известных гигантских вирусов. Исследователи отмечают, что открытие демонстрирует неожиданную гибкость геномной эволюции.

Отмечается, что вирус способен одновременно увеличивать размер своего генома, чтобы адаптироваться к нестабильным условиям, и сокращать количество ключевых генов. Это позволяет по-новому взглянуть на процессы, формирующие разнообразие вирусного мира.

Учёные также предполагают, что вирусы могли сыграть роль в возникновении ядер в клетках.

Скрытые угрозы для ума: научный взгляд

Учёные опровергают миф о том, что интеллект — это неизменный дар от рождения. Новые исследования показывают, что острота мышления, концентрация внимания и память во многом формируются образом жизни и привычками. При этом ряд повседневных действий способен постепенно снижать эффективность работы мозга и тормозить развитие когнитивных навыков.

Ранее ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга. Ученые определили пять ключевых возрастных переломных моментов, которые кардинально меняют структуру и работу человеческого мозга в течение жизни.

Как писал Главред, ранее ученые раскрыли секрет существования воспоминаний. Мозг человека сохраняет воспоминания не случайно, а благодаря сложной системе молекулярных "таймеров", которые определяют, какую информацию стоит оставить.

Другие новости:

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред