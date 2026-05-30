Чтобы не навлечь беду: какие травы категорически нельзя освящать на Троицу

Правильный выбор растений обеспечит благополучие, здоровье и мир в семье, а вот запретные растения могут привести к нежелательным последствиям.

https://glavred.info/primety/chtoby-ne-navlech-bedu-kakie-travy-kategoricheski-nelzya-osvyashchat-na-troicu-10769021.html Ссылка скопирована

Какие травы категорически нельзя освящать в день Троицы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие травы освящают на Троицу

Где и когда собирают травы на Зеленые праздники

Какие цветы и травы нельзя освящать на Троицу

Традиции Зеленых праздников в Украине имеют глубокие корни и четкие правила, которых придерживались поколения. Выбор растений для освящения на Троицу был неслучайным: каждая трава имела свое значение, а некоторые категорически запрещалось использовать.

Какие цветы и травы нельзя освящать на Троицу

В народных верованиях особое внимание уделяют колючим растениям. Синеголовник плоский, чертополох, ворсянка и любые другие травы с острыми шипами считаются опасными. Их присутствие в букете может навлечь ссоры и раздор в семье, пишет Радио Трек.

видео дня

Также под строгим запретом вьющиеся растения, сорняки и лопухи — они ассоциируются с бедой и несчастьем. Шиповник же в народных представлениях символизирует тяжелую болезнь, поэтому его стоит избегать.

Где и когда собирать травы

Сбор зелени должен происходить в чистом месте, вдали от кладбищ, обочин дорог или храмов. Считается, что растения, сорванные рядом с этими местами, несут негативную энергию. Лучшим временем для сбора считается ясное воскресное утро, еще до службы в церкви. Именно тогда травы обладают наибольшей силой.

Какие растения освящают на Троицу

В храм на Троицу традиционно несут полынь, любисток, аир, пижму, тимьян, мяту и мелиссу. Каждое из этих растений имело свое предназначение:

Полынью окуривали жилище, чтобы защитить его от темных сил, а пучки травы прикрепляли над дверью;

Аиром рассыпали по полу в комнатах, веря, что он очищает пространство и укрепляет здоровье;

Василек и пижмо считались оберегами от нечисти и приворотов;

Любисток защищал от порчи и сглаза;

Тимьян помогал сохранить мир в семье и способствовал женскому счастью;

Мята и мелисса отгоняли злых духов и врагов, очищали дом и дарили покой.

Смотрите видео о том, какие обряды проводятся на Зеленые праздники:

Читайте также:

Об источнике: Радио Трек Radiotrek — украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред