Чтобы не навлечь беду: какие травы категорически нельзя освящать на Троицу

Традиции Зеленых праздников в Украине имеют глубокие корни и четкие правила, которых придерживались поколения. Выбор растений для освящения на Троицу был неслучайным: каждая трава имела свое значение, а некоторые категорически запрещалось использовать.
Какие цветы и травы нельзя освящать на Троицу
В народных верованиях особое внимание уделяют колючим растениям. Синеголовник плоский, чертополох, ворсянка и любые другие травы с острыми шипами считаются опасными. Их присутствие в букете может навлечь ссоры и раздор в семье, пишет Радио Трек.
Также под строгим запретом вьющиеся растения, сорняки и лопухи — они ассоциируются с бедой и несчастьем. Шиповник же в народных представлениях символизирует тяжелую болезнь, поэтому его стоит избегать.
Где и когда собирать травы
Сбор зелени должен происходить в чистом месте, вдали от кладбищ, обочин дорог или храмов. Считается, что растения, сорванные рядом с этими местами, несут негативную энергию. Лучшим временем для сбора считается ясное воскресное утро, еще до службы в церкви. Именно тогда травы обладают наибольшей силой.
Какие растения освящают на Троицу
В храм на Троицу традиционно несут полынь, любисток, аир, пижму, тимьян, мяту и мелиссу. Каждое из этих растений имело свое предназначение:
- Полынью окуривали жилище, чтобы защитить его от темных сил, а пучки травы прикрепляли над дверью;
- Аиром рассыпали по полу в комнатах, веря, что он очищает пространство и укрепляет здоровье;
- Василек и пижмо считались оберегами от нечисти и приворотов;
- Любисток защищал от порчи и сглаза;
- Тимьян помогал сохранить мир в семье и способствовал женскому счастью;
- Мята и мелисса отгоняли злых духов и врагов, очищали дом и дарили покой.
