Рассказываем, как правильно называется сумка через плечо на украинском языке.

Как сказать "рюкзак" на украинском языке — точные эквиваленты

Вы узнаете:

Как на украинском языке назвать рюкзак

В чем разница между словами "наплечник" и "ранец"

Слово "рюкзак" давно вошло в нашу речь, но оно не является исконно украинским. В нашем языке существуют собственные эквиваленты, которые звучат естественнее и точнее передают смысл.

Главред расскажет, какими точными вариантами можно заменить слово "рюкзак".

Как сказать на украинском "рюкзак"

Наплічник

Самый распространенный вариант — "наплічник". Это слово активно используется в быту, туризме, образовании. Оно обозначает любую сумку или мешок, который носят на плечах, пишет ТСН.

Ранець

"Ранець" имеет более давнюю традицию употребления. Чаще всего им называют школьную сумку жесткой формы, которую носят дети. Это слово закрепилось в литературе и до сих пор активно используется в образовательном контексте.

Заплічник

"Заплічник" сегодня почти не употребляется в повседневной речи, однако его можно встретить в художественных текстах или словарях. Это стилистически возвышенное слово, которое придает тексту оттенок старинного колорита.

Какой вариант выбрать

Все зависит от ситуации. Если речь идет о современной жизни — уместнее всего сказать "наплечник". В школьном контексте — "ранце". Если же автор стремится к стилистической выразительности или воссоздает атмосферу прошлого — можно использовать "заплечник".

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

