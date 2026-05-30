Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

Можно ли хранить фотографии близких рядом с деньгами — что об этом говорят народные суеверия и почему это считается опасным.

Можно ли носить фотографии в кошельке?

О чем вы узнаете:

Почему нельзя носить фото близких в кошельке

Какие суеверия связаны с деньгами и фотографиями

Очень многие люди постоянно носят в своих кошельках фотографии детей, мужа, жены или родителей. Многие думают, что это очень мило, красиво и даже приносит удачу и защищает семью от всего злого. Однако народные приметы и древние суеверия говорят об обратном. Согласно им, хранить снимки близких людей рядом с бумажными деньгами может быть очень опасно как для самого владельца кошелька, так и для его родных. Главред расскажет об этом подробнее.

ТСН рассказывает, что бумажные купюры и металлические монеты обладают собственной очень сильной "силой", которая может легко собирать вокруг себя различный негатив и передавать его на другие вещи.

Почему фото нельзя носить вместе с деньгами

Выделяют две главные причины, по которым портреты самых близких людей нужно немедленно достать из кармашков для банкнот.

Деньги собирают много чужого негатива

Бумажные банкноты и монеты ежедневно проходят через огромное количество чужих рук, прежде чем попасть в конкретный кошелек. Никто не может дать гарантию, что люди, которые держали эти деньги до вас, были добрыми и думали о чем-то хорошем.

Деньги якобы легко впитывают в себя чужую зависть, злость, проклятия и финансовые проблемы. Когда фотография ребенка или любимого человека лежит рядом с такими купюрами, этот "негатив" может передаваться на нее. По поверьям, это способно приносить в семью болезни, финансовые трудности и ссоры.

Снимки якобы "перекрывают" денежные потоки

Каждая фотография живого человека имеет собственное энергетическое поле. По народным представлениям, когда оно находится рядом с деньгами, между ними возникает "конфликт".

Из-за этого, как считают суеверные люди, могут возникать финансовые трудности, долги или недоразумения в семье.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

