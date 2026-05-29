Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

После развода обручальное кольцо может напоминать о старых обидах. Почему его не рекомендуют хранить и что можно сделать с украшением.

Что делать с обручальными кольцами после развода

После развода часто возникает вопрос: куда деть обручальное кольцо? Оставить себе, выбросить или продать? По этому поводу есть и советы психологов, и старые народные приметы, о которых подробнее расскажет Главред

На ТСН напоминают, что традиция носить обручальные кольца уходит корнями еще в Древний Египет. Тогда верили, что через безымянный палец проходит сосуд, ведущий прямо к сердцу. Поэтому кольцо на этом пальце означало, что человек занят. Раньше к обручальным кольцам относились очень серьезно: верили, что если потерять кольцо — будет развод, а если дать кому-то его примерить — в семью вмешается посторонний человек.

Многие после развода просто переодевают обручальное кольцо на другую руку или прячут его в шкаф. Но эксперты говорят, что так делать не стоит. Психологи объясняют: кольцо будет постоянно напоминать о неудачном браке и старых обидах. Это мешает начать жизнь с чистого листа.

Народные приметы также гласят, что такое украшение якобы накапливает негативную энергию. Если хранить его дома, особенно вместе с другими драгоценностями, оно может "отпугивать" деньги и мешать новым отношениям.

Как правильно поступить с украшением

Народные поверья категорически запрещают делать две вещи:

нельзя дарить обручальное кольцо кому-то из близких, чтобы не передать им свои семейные несчастья;

нельзя надевать ее на вторую свадьбу, потому что новый брак тоже может быстро разрушиться.

Что делать с обручальным кольцом после развода

Отдать бывшему или бывшей

Так, по поверьям, можно окончательно разорвать эмоциональную связь.

Сдать в ломбард или продать

На вырученные деньги советуют купить что-то новое для себя — подарок, одежду или приятную мелочь.

Переплавить у ювелира Иззолота можно сделать другое украшение — например, кулон, серьги или крестик. Считается, что при переплавке исчезает весь негатив.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

