Мужчина нашел в земле предмет и не поверил его настоящей ценности

Константин Пономарев
29 мая 2026, 11:56
Старая монета пролежала в земле много лет, пока ее случайно не нашли в саду. Коллекционеры сразу же оценили ее в тысячи долларов.
Найденная в саду монета оказалась редким экземпляром
Найденная в саду монета оказалась редким экземпляром

Обычная прогулка по собственному участку обернулась для мужчины неожиданной находкой. Он обнаружил в земле старую монету, которая сначала могла показаться обычной мелочью, однако коллекционеры быстро поняли, что перед ними редкий экземпляр с интересной историей.

Пользователь Reddit поделился фотографиями находки и рассказал, что обнаружил ее у себя на заднем дворе возле берега реки. На снимках была видна серебристая монета с изображением сидящей Леди Свободы и датой 1838 год.

Найденная в саду монета оказалась редким экземпляром

После публикации снимков пользователи сети определили, что мужчина нашел десятицентовую монету 1838-O Seated Liberty Dime без звезд вокруг изображения Свободы.

Особенность этой монеты заключается в том, что она была выпущена ограниченным тиражом. По данным коллекционеров, всего было отчеканено 406 304 таких экземпляра.

На одной стороне монеты изображена сидящая Леди Свобода
На одной стороне монеты изображена сидящая Леди Свобода

На одной стороне монеты изображена сидящая Леди Свобода, а на другой — надпись "Соединенные Штаты Америки", венок, слова "One Dime" и буква "O", которая указывает на монетный двор Нового Орлеана.

Эта монета имеет особое историческое значение, поскольку стала первой десятицентовой монетой, выпущенной филиалом монетного двора США.

Почему старая монета оказалась настолько ценной

История редкой находки связана с изменением дизайна монет. После первого года выпуска серии Seated Liberty внешний вид изменили. Вокруг изображения Свободы добавили 13 звезд.

Однако монетный двор Нового Орлеана еще некоторое время использовал старые заготовки без звезд, поскольку они уже были подготовлены и отправлены до утверждения нового дизайна.

"Причиной задержки с внедрением нового дизайна на монетном дворе Нового Орлеана стало то, что штампы для лицевой стороны монет без звезд уже были подготовлены монетным двором Филадельфии и отправлены в Новый Орлеан до того, как изменение дизайна было одобрено", - говорится на сайте Liberty Seated Dime.

Некоторые экземпляры продаются на аукционах примерно за 2300 долларов
Некоторые экземпляры продаются на аукционах примерно за 2300 долларов

Сегодня стоимость такой монеты зависит от состояния. Некоторые экземпляры продаются на аукционах примерно за 2300 долларов, а монеты в идеальном состоянии ранее оценивались в десятки тысяч долларов.

Ранее Главред писал о том, что супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого. Владелец старого дома в США показал необычные находки, которые десятилетиями скрывались под штукатуркой и половицами.

Также сообщалось о том, что пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не так. Супруги расчитывали на обычную реставрацию мебели. Однако находка внутри превратила простую покупку в настоящий сюрприз и вызвала бурную реакцию в сети.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

