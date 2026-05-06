Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

Константин Пономарев
6 мая 2026, 12:01
Почти 3000 монет эпохи викингов были обнаружены в Норвегии. Уникальный клад помогает понять, как развивалась экономика и денежное обращение в прошлом.
Клад нашли двое мужчин, которые любят гулять с металлоискателем. / Коллаж Главред, фото: Jam Press

  • Как находка связана с королями прошлого
  • Что обнаружили вместе с серебряными монетами
  • Как находка изменила представление о викингах

10 апреля в Норвегии было зафиксировано одно из самых значимых археологических открытий последних десятилетий. В поле недалеко от Рены, в регионе Эстердален, обнаружен крупнейший в стране клад монет эпохи викингов. Его нашли Руне Сэтре и Вегард Серли, которые любят гулять с металлоискателем.

Понимая важность открытия, мужчины сразу прекратили поиски и сообщили о находке археологам. Уже к 30 апреля специалисты извлекли из земли 2970 монет, и раскопки продолжаются. Археологи называют находку "кладом Мерстада". Об этом пишет What’s The Jam.

Монеты королей

Большинство найденных монет датируются периодом с 980 по 1040 годы и сохранились в исключительном состоянии. Многие из них выглядят почти новыми. По мнению археологов, этому способствовала каменистая почва, защищавшая металл от разрушения.

Руне Сэтре и Вегард Серли, которые любят гулять с металлоискателем / Фото: Jam Press

Клад включает преимущественно англосаксонские и немецкие монеты, а также датские и норвежские экземпляры. Среди них были монеты английских королей Этельреда II и Кнута Великого, а также правителей Отто III и Харальда Хардрады. Кроме того были обнаружены и фрагменты серебряных украшений, включая часть броши и монету, переделанную в ювелирное изделие.

Почему клад оказался под землей

По мнению экспертов, сокровища были спрятаны около 1047 года, в период начала правления Харальда Хардрады. Это время связано с переходом Норвегии от использования иностранных монет к собственной чеканке.

Исследователи предполагают, что богатство могло быть накоплено благодаря развитой добыче железа в регионе. Руда перерабатывалась и экспортировалась по всей Европе, что обеспечивало приток иностранной валюты.

Случается раз в столетие

Профессор Свейн Гуллбекк из Музея культурной истории Университета Осло назвал находку "совершенно уникальной" и "сенсационной".

"Найти почти 3000 монет в одном месте - это неслыханное явление для Норвегии. Такое открытие случается раз в столетие", - отметил он.

Cпециалисты извлекли из земли 2970 монет
Cпециалисты извлекли из земли 2970 монет / Фото: Jam Press

Археолог Мэй-Тове Смисет также подчеркнула значимость события.

"Это поистине уникальное открытие, которое можно пережить лишь раз за всю карьеру. Было невероятно наблюдать, как монеты извлекают из земли. Рни такие красивые", - сказала она

