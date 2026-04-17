Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древности

Константин Пономарев
17 апреля 2026, 16:39
Ученые воссоздали облик человека, которого считали вампиром. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.
Археологи сделали жуткое открытие в Хорватии
Археологи сделали жуткое открытие в Хорватии / Коллаж Главред, фото: Shutterstock, Cicero Moraes

Вы узнаете:

  • Кого на самом деле считали вампиром в древности
  • Что именно насторожило археологов в захоронении
  • Почему провели реконструкцию лица спустя сотни лет

Археологи сделали жуткое открытие, изучая старинное кладбище в Хорватии. Останки мужчины, найденные в 2023 году, оказались вовсе не обычным захоронением и спустя более 400 лет ученые смогли не только восстановить обстоятельства его смерти, но и воссоздать его лицо.

Биоархеологи сразу заметили странности. Тело сначала похоронили по всем правилам, но позже его выкопали, обезглавили и перезахоронили лицом вниз. Такая практика не соответствовала христианским традициям и была связана со страхом перед так называемыми "возвращающимися мертвецами". Об этом сообщает Euronews.

Почему тело похоронили необычным способом

Положение скелета и характер захоронения указывают на преднамеренные действия. В славянском фольклоре считалось, что некоторые люди могут вернуться после смерти, поэтому их старались "обезвредить" - переворачивали, придавливали к земле или обезглавливали.

Череп предполагаемого вампира был найден в Хорватии в 2023 году
Череп предполагаемого вампира был найден в Хорватии в 2023 году / Фото: Atia Bioarcheology

Подобные случаи ранее фиксировались в разных частях Восточной Европы. Иногда тела даже пронзали кольями или связывали, чтобы предотвратить возможное "воскрешение". Такие меры чаще всего применялись к тем, кого подозревали в вампиризме. Считалось, что такие мертвецы способны восставать из могил и вредить живым.

Следы насилия и причина смерти

Детальный анализ показал, что мужчина умер насильственной смертью. На костях обнаружили переломы и травмы, полученные в момент гибели.

Исследователи предполагают, что он мог внушать страх местным жителям либо из-за своей репутации, либо из-за обстоятельств смерти. Это могло стать причиной необычного обращения с телом.

Как ученые восстановили лицо

Чтобы узнать, как выглядел этот человек при жизни, специалисты провели трехмерную реконструкцию.

Сначала череп отсканировали и создали цифровую модель. Затем на нее нанесли ориентиры глубины тканей, после чего поэтапно восстановили мышцы, форму носа, челюсти и скул.

Специалисты провели трехмерную реконструкцию
Специалисты провели трехмерную реконструкцию / Фото: Atia Bioarcheology

На финальном этапе добавили цвет кожи, форму глаз и другие детали, опираясь на исторические и региональные данные. В результате получился реалистичный образ мужчины в возрасте примерно от 40 до 50 лет.

Смотрите в видео о том, как ученым удалось восстановить лицо предполагаемого вампира:

Ранее Главред писал о том, что кость из пещеры изменила историю ледникового периода. Фрагмент черепа стал ключом к разгадке древней мегафауны. Ученые подтвердили присутствие гигантской ехидны в регионе.

Также сообщалось о том, что археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь. Во время раскопок в бывшем шахтерском городке Альта исследователи нашли загадочную запечатанную бутылку.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Euronews

Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древностиВидео

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл КремльВидео

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильмВидео

Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

Деньги уже на подходе: трем знакам зодиака крупно повезет после 17 апреля

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

Агентство оборонных закупок вновь оказалось в центре скандала

Невыносимо: Тодоренко показала третьего ребенка и пожаловалась на материнство

Почему кот будит по ночам — настоящие причины, о которых догадываются единицыВидео

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Читают мысли: люди, рожденные в эти месяцы, обладают сильной интуицией

"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

Что нельзя делать в Светлую субботу: приметы в праздник 18 апреля

От русизма "щебьонка" пора отказаться: как правильно назвать этот материал на украинском

Тайники в старых вещах: что находят покупатели в секонд-хендах

На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

Сокровища под ногами: найден тайный туннель Богдана Хмельницкого, что там былоВидео

"Не настраиваю против отца": Ризатдинова раскрыла отношения сына с беглецом Онищенком

Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

Говорить "терпение лопнуло" - ошибка: назван точный украинский вараинт

Кремль готовится "раскачивать" ЕС и НАТО: на какую операцию "подбили" Путина

Как сделать зарядку смартфона намного быстрее: правило "плюс 5"

Какие платья будут модными в 2026 году: Андре Тан показал трендовые модели

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Многодетная мама похудела на 38 кг без уколов и диет: секрет удивил

Жена футболиста Месси показала шикарную фигуру

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

Орбакайте показала своего отца на редком фото

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствияФото

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенцаФотоВидео

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей

РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповедникеФото

