Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древности

Ученые воссоздали облик человека, которого считали вампиром. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Археологи сделали жуткое открытие в Хорватии

Археологи сделали жуткое открытие, изучая старинное кладбище в Хорватии. Останки мужчины, найденные в 2023 году, оказались вовсе не обычным захоронением и спустя более 400 лет ученые смогли не только восстановить обстоятельства его смерти, но и воссоздать его лицо.

Биоархеологи сразу заметили странности. Тело сначала похоронили по всем правилам, но позже его выкопали, обезглавили и перезахоронили лицом вниз. Такая практика не соответствовала христианским традициям и была связана со страхом перед так называемыми "возвращающимися мертвецами". Об этом сообщает Euronews.

Почему тело похоронили необычным способом

Положение скелета и характер захоронения указывают на преднамеренные действия. В славянском фольклоре считалось, что некоторые люди могут вернуться после смерти, поэтому их старались "обезвредить" - переворачивали, придавливали к земле или обезглавливали.

Череп предполагаемого вампира был найден в Хорватии в 2023 году

Подобные случаи ранее фиксировались в разных частях Восточной Европы. Иногда тела даже пронзали кольями или связывали, чтобы предотвратить возможное "воскрешение". Такие меры чаще всего применялись к тем, кого подозревали в вампиризме. Считалось, что такие мертвецы способны восставать из могил и вредить живым.

Следы насилия и причина смерти

Детальный анализ показал, что мужчина умер насильственной смертью. На костях обнаружили переломы и травмы, полученные в момент гибели.

Исследователи предполагают, что он мог внушать страх местным жителям либо из-за своей репутации, либо из-за обстоятельств смерти. Это могло стать причиной необычного обращения с телом.

Как ученые восстановили лицо

Чтобы узнать, как выглядел этот человек при жизни, специалисты провели трехмерную реконструкцию.

Сначала череп отсканировали и создали цифровую модель. Затем на нее нанесли ориентиры глубины тканей, после чего поэтапно восстановили мышцы, форму носа, челюсти и скул.

Специалисты провели трехмерную реконструкцию

На финальном этапе добавили цвет кожи, форму глаз и другие детали, опираясь на исторические и региональные данные. В результате получился реалистичный образ мужчины в возрасте примерно от 40 до 50 лет.

