Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизации

В Китае обнаружен уникальный железный предмет из метеорита возрастом 3000 лет. Он помогает понять традиции и технологии загадочной культуры Саньсиндуй.

В Китае обнаружен необычный артефакт возрастом около 3000 лет / Коллаж Главред, фото: Guo State Museum, Live Science

В Китае был обнаружен необычный артефакт возрастом около 3000 лет, который может изменить представление о развитии древних технологий.

Речь идет о железном предмете, напоминающем топор, найденном в археологическом комплексе Саньсиндуй. Ученые считают, что металл для него был получен не из земных руд, а из метеорита. Об этом пишет Science Alert.

Необычная находка в жертвенной яме

Артефакт был обнаружен в одной из так называемых жертвенных ям - мест, где древние жители Саньсиндуя оставляли ритуальные подношения. В этих ямах ранее нашли тысячи предметов: бронзовые маски, статуэтки, изделия из нефрита и слоновой кости. Однако железный предмет выделяется на их фоне остальных. Он оказался вмонтирован в стену и имел форму вытянутого орудия длиной около 20 сантиметров.

Исследователи аккуратно извлекли его вместе с фрагментом стены и отправили на анализ. Результаты показали, что объект более чем на 90% состоит из железа, а также содержит значительное количество никеля, характерного признака метеоритного происхождения.

Железо раньше времени

Особую ценность находке придает ее возраст. В эпоху династии Шан, к которой относится артефакт, в Китае еще не было широко распространено производство железа. Основным металлом того времени была бронза. Технологии, позволяющие выплавлять железо из руды, появились значительно позже, примерно через несколько столетий.

Три фрагмента, отколовшиеся от полуразрушенного артефакта

Это означает, что древние мастера могли использовать редкий материал, упавший с неба, задолго до освоения сложных металлургических процессов. Причем в отличие от других регионов, где метеоритное железо часто комбинировали с бронзой, здесь предмет, по всей видимости, был полностью выполнен из железа.

Загадка культуры

Саньсиндуй является одной из самых загадочных культур древнего Китая, существовавшей примерно с 2800 до 600 года до нашей эры. Ее отличают необычные художественные формы и сильный акцент на ритуалах. Археологи до сих пор не до конца понимают назначение жертвенных ям, однако следы огня и пепла указывают на проведение сложных обрядов.

Находка железного артефакта в таком месте может свидетельствовать о его особом статусе. Ученые предполагают, что метеоритное железо воспринималось как ценный и даже сакральный материал, связанный с небом.

Ранее Главред писал о том, что археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад. Амфоры с монетами были бережно установлены в специально оборудованные ямы в полу жилой комнаты.

Также сообщалось о том, что древняя пещера открыла невероятный секрет человечества. Невероятное открытие отодвигает хронологию человеческого заселения на десятки тысяч лет.

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

