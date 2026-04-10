Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизации

Константин Пономарев
10 апреля 2026, 11:13
В Китае обнаружен уникальный железный предмет из метеорита возрастом 3000 лет. Он помогает понять традиции и технологии загадочной культуры Саньсиндуй.
В Китае обнаружен необычный артефакт возрастом около 3000 лет
В Китае обнаружен необычный артефакт возрастом около 3000 лет / Коллаж Главред, фото: Guo State Museum, Live Science

Вы узнаете:

  • Почему древние мастера использовали металл из космоса
  • Что скрывала загадочная находка в жертвенной яме
  • Как артефакт из метеорита изменил представление об истории

В Китае был обнаружен необычный артефакт возрастом около 3000 лет, который может изменить представление о развитии древних технологий.

Речь идет о железном предмете, напоминающем топор, найденном в археологическом комплексе Саньсиндуй. Ученые считают, что металл для него был получен не из земных руд, а из метеорита. Об этом пишет Science Alert.

видео дня

Необычная находка в жертвенной яме

Артефакт был обнаружен в одной из так называемых жертвенных ям - мест, где древние жители Саньсиндуя оставляли ритуальные подношения. В этих ямах ранее нашли тысячи предметов: бронзовые маски, статуэтки, изделия из нефрита и слоновой кости. Однако железный предмет выделяется на их фоне остальных. Он оказался вмонтирован в стену и имел форму вытянутого орудия длиной около 20 сантиметров.

Исследователи аккуратно извлекли его вместе с фрагментом стены и отправили на анализ. Результаты показали, что объект более чем на 90% состоит из железа, а также содержит значительное количество никеля, характерного признака метеоритного происхождения.

Железо раньше времени

Особую ценность находке придает ее возраст. В эпоху династии Шан, к которой относится артефакт, в Китае еще не было широко распространено производство железа. Основным металлом того времени была бронза. Технологии, позволяющие выплавлять железо из руды, появились значительно позже, примерно через несколько столетий.

Три фрагмента, отколовшиеся от полуразрушенного артефакта
Три фрагмента, отколовшиеся от полуразрушенного артефакта / Фото: Archaeol

Это означает, что древние мастера могли использовать редкий материал, упавший с неба, задолго до освоения сложных металлургических процессов. Причем в отличие от других регионов, где метеоритное железо часто комбинировали с бронзой, здесь предмет, по всей видимости, был полностью выполнен из железа.

Загадка культуры

Саньсиндуй является одной из самых загадочных культур древнего Китая, существовавшей примерно с 2800 до 600 года до нашей эры. Ее отличают необычные художественные формы и сильный акцент на ритуалах. Археологи до сих пор не до конца понимают назначение жертвенных ям, однако следы огня и пепла указывают на проведение сложных обрядов.

Находка железного артефакта в таком месте может свидетельствовать о его особом статусе. Ученые предполагают, что метеоритное железо воспринималось как ценный и даже сакральный материал, связанный с небом.

Ранее Главред писал о том, что археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад. Амфоры с монетами были бережно установлены в специально оборудованные ямы в полу жилой комнаты.

Также сообщалось о том, что древняя пещера открыла невероятный секрет человечества. Невероятное открытие отодвигает хронологию человеческого заселения на десятки тысяч лет.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оружие ученые метеорит археологи интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

11:52Синоптик
Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

11:31Экономика
Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

10:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Китайский гороскоп на сегодня, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на сегодня, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Последние новости

11:31

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

11:13

Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизацииВидео

11:00

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

10:59

Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

10:56

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
10:54

Выехала с мужем и показалась с животиком: известная актриса сообщила о пополненииВидео

10:18

Будет новый обмен пленными — Буданов назвал дату

10:11

Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам до осени: Зеленский сделал громкие заявления

10:05

Как не стоит украшать яйца на Пасху: в ПЦУ назвали главные табуВидео

Реклама
10:02

"Редко отпускают": Мозговая откровенно рассказала о романтике с мужем-военным

09:46

"Мы наблюдаем": Минобороны Британии заявило о срыве тайной операции РФ в океане

09:38

Страна под атакой 5-балльной бури: когда закончится шторм

09:09

Как авто проедут перекресток: коварный тест по ПДД, проверяющий внимательностьВидео

08:10

Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапештемнение

08:08

Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

07:37

Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

07:01

РФ атаковала Конотоп в Страстную пятницу: "прилеты" и пожары в жилом доме и админзданииФото

05:46

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

05:15

"Гуляний мне хватает": Козловский неожиданно высказался о свадьбе

04:58

Синоптики разочаровали: какой погодный сюрприз ожидается на Пасху в Одессе

Реклама
04:32

Не в Киеве или во Львове: где в Украине появилась первая ложа масонов и кто в ней былВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 21 с

03:30

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 10 апреля

02:52

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

02:02

Что на самом деле клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад: список удивит

01:12

Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

00:17

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

00:04

Градусы пойдут вверх, но есть нюанс: что подготовила погода для Днепра на Пасху

09 апреля, четверг
23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкойВидео

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Реклама
20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять