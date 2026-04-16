Кость из пещеры изменила историю ледникового периода: ученые поражены

Фрагмент черепа из пещеры стал ключом к разгадке древней мегафауны. Ученые подтвердили присутствие гигантской ехидны в регионе.

https://glavred.info/life/kost-iz-peshchery-izmenila-istoriyu-lednikovogo-perioda-uchenye-porazheny-10757102.html Ссылка скопирована

Исследователи установили, что в регионе современной Виктории когда-то обитала гигантская ехидна / Коллаж Главред, фото: Museums Victoria

Вы узнаете:

Как находка, пролежавшая век, переписала прошлое

Почему ученые не заметили это открытие раньше

Почему древний гигант оказался там, где никто не ожидал

Фрагмент кости, найденной 119 лет назад в пещере в Гиппсленде на востоке Австралии, неожиданно стал ключом к пересмотру научных представлений о ледниковом периоде.

Исследователи установили, что в регионе современной Виктории когда-то обитала гигантская ехидна. Ранее не было доказательств о том, что этот вид существовал в этом регионе. Об этом пишет ABC News.

видео дня

Недостающий элемент древней карты

Окаменелость, обнаруженная еще в 1907 году в известняковой пещере, долгие годы хранилась в музейной коллекции и не привлекала особого внимания.

Однако современные методы анализа, включая 3D-сканирование и анатомическое сравнение, позволили ученым заново изучить находку и сделать важное открытие.

Речь идет о вымершем виде Megalibgwilia owenii - гигантской ехидне, которая могла достигать метра в длину и весить до 15 килограммов. Ее длинный клюв позволял добывать пищу даже в твердой почве, а размеры делали ее одним из заметных представителей древней мегафауны.

Черепная окаменелость Megalibgwilia owenii, найденная в пещере Фоул-Эйр. / Фото: Museums Victoria

До этого момента ископаемые останки этого вида находили только в Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе. Новая находка закрыла пробел более чем в тысячу километров, впервые подтвердив, что гигантские ехидны обитали и в Виктории.

"Это был недостающий кусочек пазла. Всего одна окаменелость позволила расширить ареал вида и иначе взглянуть на его распространение", — отметил исследователь Тим Зиглер.

Пещеры как капсула времени

Пещерные системы региона давно считаются уникальным хранилищем древних останков. В прошлом здесь обитали массивные сумчатые весом более тонны и хищники размером с ягуара, не имеющие современных аналогов.

Ученые называют эти пещеры "природной капсулой времени", они сохранили следы жизни, которая была десятки тысяч лет назад. Несмотря на это, значительная часть находок до сих пор остается неизученной.

Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред