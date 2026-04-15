Ученые озадачены: найдено загадочное сооружение возрастом 6000 лет

Константин Пономарев
15 апреля 2026, 13:02
Уникальное сооружение возрастом 6000 лет нашли в Румынии. Его назначение до сих пор неизвестно, а находки внутри удивили исследователей.
Археологи обнаружили одно из древнейших мегасооружений Европы / Коллаж Главред, фото: BAJR, Plos.one

Вы узнаете:

  • Как огромное здание появилось в маленьком поселении
  • Что скрывают странные находки внутри загадочного здания
  • Как найденная постройка меняет историю древней Европы

В северо-восточной части Румынии археологи обнаружили одно из древнейших мегасооружений Европы, которое до сих пор вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Речь идет о массивном общественном здании, датируемом примерно 4000 годом до нашей эры. Несмотря на значимость находки, исследована лишь четверть территории, и ученые уверены, что главные открытия еще впереди. Об этом пишет Popular Mechanics.

Что известно о загадочном сооружении

Раскопки ведутся на территории поселения Стэучень-Холм. Хотя о самом объекте было известно еще с 1960-х годов, полноценные исследования начались только в 2023 году. Археологи относят находку к культуре Кукутени-Триполья - одной из самых развитых земледельческих культур Европы того времени.

Площадь здания достигает около 350 квадратных метров, что значительно превышает размеры обычных жилищ. Его расположение у входа в поселение может указывать на особую роль. Возможно, здесь проходили собрания или принимались важные решения.

Почему открытие удивило ученых

Поселение, где нашли мегаструктуру, было относительно небольшим — здесь проживало около 300–350 человек. Однако даже в таких условиях жители возвели крупное общественное здание. Исследование подтверждает гипотезу, что подобные сооружения были не редкостью, а важной частью социальной структуры культуры.

Поселение, где нашли мегаструктуру, было относительно небольшим / Фото: Plos.one

До этого ученым было известно лишь о нескольких подобных объектах, и каждый из них находился в более крупных поселениях. Новая находка меняет представление о том, как были организованы древние сообщества.

Что нашли внутри здания

Внутри археологи обнаружили множество артефактов. Среди них были фрагменты керамики, включая уникальную чашу с резной головой быка, а также глиняные сосуды, расписанные красной охрой. Найдены кремневые орудия и три черпака, один из которых украшен узорами.

Особый интерес вызвали семена белены, растения с психотропными свойствами, которое использовалось в древности как в лечебных, так и в ритуальных целях.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

