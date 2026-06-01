Почему многоножки появляются в доме: как от них избавиться раз и навсегда

Как избавиться от многоножек в доме

Читайте в материале:

Почему многоножки появляются в доме и ванной

Какие средства помогают избавиться от вредителей

Как предотвратить их повторное появление

Многоножки в доме часто вызывают неприятные эмоции своим внешним видом и быстрой скоростью передвижения. Однако специалисты отмечают, что эти существа не представляют серьезной опасности для человека. Тем не менее большинство хозяев предпочитают избавиться от незваных гостей как можно быстрее.

Почему многоножки появляются в доме

По словам энтомологов, многоножек привлекают влажность, прохлада и темные укромные места. Именно поэтому их чаще всего можно встретить в ванных комнатах, подвалах, кладовках, на чердаках или возле стен с повышенной влажность, пишет marthastewart.

Кроме того, появление многоножек часто сигнализирует о другой проблеме. Эти насекомые являются хищниками и питаются мелкими вредителями. Если в доме есть тараканы, чешуйницы, муравьи или мелкие пауки, многоножки получают практически неограниченный источник пищи и начинают активно размножаться.

Как избавиться от многоножек в доме

Одним из популярных натуральных средств считается диатомитовая земля. Ее рассыпают вдоль плинтусов, в углах и возле мест скопления многоножек. Средство повреждает внешний покров насекомых и способствует их обезвоживанию.

Также многоножки плохо переносят запах кедрового масла. Спреи на его основе помогают отпугнуть вредителей без применения токсичных препаратов.

Для контроля численности можно использовать клейкие ловушки, размещая их вдоль стен и возле потенциальных укрытий.

Однако специалисты подчеркивают: без устранения влаги эффект будет временным.

Что делать, чтобы многоножки не вернулись

Главная задача — сделать дом менее привлекательным для этих существ. Если многоножки ищут влагу и пищу, необходимо лишить их обоих факторов.

Особое внимание стоит уделить:

устранению протечек; снижению влажности воздуха; борьбе с тараканами, пауками и другими насекомыми; регулярной уборке темных помещений.

Во влажных подвалах и кладовых специалисты рекомендуют использовать осушители воздуха.

активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Важна не только уборка дома

Многоножки могут попадать в жилище с придомовой территории. Поэтому уход за участком играет не менее важную роль.

Эксперты советуют регулярно убирать опавшие листья, старую древесину и пни, очищать водостоки и не допускать чрезмерного увлажнения почвы возле дома. Также желательно подрезать кустарники и растения, которые вплотную примыкают к стенам.

Если проблема приобрела массовый характер и домашние методы не помогают, стоит обратиться в службу по борьбе с вредителями.

По словам специалистов, лучший способ избавиться от многоножек навсегда — не бороться с ними после появления, а устранить условия, которые делают дом комфортным для их жизни.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

