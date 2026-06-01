Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

Главное:
- В мае Россия оккупировала меньше всего территорий за три года
- За месяц враг на 37,5% увеличил количество штурмов
- Но, несмотря на это, РФ захватила лишь 14 кв. км украинской территории
В мае российские войска смогли захватить лишь 14 кв. км украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.
"[Россияне — неценз.] полностью провалили май — худший прирост оккупированной территории начиная с октября 2023-го, когда враг начал стратегическую наступательную операцию на большинстве участков фронта", — говорится в сообщении.видео дня
Продвижение россиян в мае
Согласно карте DeepState, за май противник оккупировал всего 14 кв. км украинской территории. Важно понимать, что карта продвижения Сил обороны Украины публикуется с задержкой из соображений безопасности, однако аналитики отмечают: май стал первым месяцем после "контрнаступления-2023", когда прирост оккупированной территории для российской армии оказался отрицательным.
Кроме того, в DeepState отметили, что количество вражеских штурмов в мае выросло на 37,5% и превысило 7 тысяч атак. В то же время это не привело к существенным территориальным завоеваниям.
"Нам постоянно предоставляют видео, где ка**пы проводят в лучшем случае штурмовые действия парами, а очень часто 1 [российский оккупант — неценз.] штурмует в одиночку. Но пока он дойдет, по нему прилетит все", — говорят аналитики.
Тенденция инфильтраций сохраняется, но реакция Сил обороны значительно усилилась. Врагу все сложнее осуществить флаговтик или накопить силы для наступления.
Ситуация в Константиновке
В DeepState подчеркнули, что ситуация в Константиновке остается сложной. Аналитики добавляют, что перспективы для города остаются неблагоприятными.
Почему потери армии РФ на фронте растут - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, большие потери в рядах российской армии связаны со многими факторами.
Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь. Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу обнаруживают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "тройки" превращаются в "двойки". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал ранее Главред, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления. Враг также может готовиться к открытию нового направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Напомним, украинская кампания middle-strike по наземным линиям связи страны-агрессора России нарушает логистику врага на всем театре боевых действий, в том числе и на временно оккупированных территориях. В частности, украинские военные из Третьего армейского корпуса сообщили, что Силы обороны достигли огневого контроля с помощью дронов над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой.
Ранее сообщалось, что в Запорожье российские войска активизировали боевые действия. Оккупантам приказали выйти на окраины Орехова до 31 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
