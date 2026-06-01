Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

https://glavred.info/front/hudshiy-pokazatel-za-3-goda-kakuyu-ploshchad-ukrainy-rf-okkupirovala-v-mae-10769498.html Ссылка скопирована

Наступление оккупантов в мае / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, 20-я бригада оперативного назначения "Любарт" 1-го корпуса НГУ "Азов"

Главное:

В мае Россия оккупировала меньше всего территорий за три года

За месяц враг на 37,5% увеличил количество штурмов

Но, несмотря на это, РФ захватила лишь 14 кв. км украинской территории

В мае российские войска смогли захватить лишь 14 кв. км украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.

"[Россияне — неценз.] полностью провалили май — худший прирост оккупированной территории начиная с октября 2023-го, когда враг начал стратегическую наступательную операцию на большинстве участков фронта", — говорится в сообщении. видео дня

Продвижение россиян в мае

Согласно карте DeepState, за май противник оккупировал всего 14 кв. км украинской территории. Важно понимать, что карта продвижения Сил обороны Украины публикуется с задержкой из соображений безопасности, однако аналитики отмечают: май стал первым месяцем после "контрнаступления-2023", когда прирост оккупированной территории для российской армии оказался отрицательным.

Динамика оккупации / Фото: DeepState

Кроме того, в DeepState отметили, что количество вражеских штурмов в мае выросло на 37,5% и превысило 7 тысяч атак. В то же время это не привело к существенным территориальным завоеваниям.

"Нам постоянно предоставляют видео, где ка**пы проводят в лучшем случае штурмовые действия парами, а очень часто 1 [российский оккупант — неценз.] штурмует в одиночку. Но пока он дойдет, по нему прилетит все", — говорят аналитики.

Тенденция инфильтраций сохраняется, но реакция Сил обороны значительно усилилась. Врагу все сложнее осуществить флаговтик или накопить силы для наступления.

Ситуация в Константиновке

В DeepState подчеркнули, что ситуация в Константиновке остается сложной. Аналитики добавляют, что перспективы для города остаются неблагоприятными.

Константиновка / Инфографика: Главред

Почему потери армии РФ на фронте растут - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, большие потери в рядах российской армии связаны со многими факторами.

Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь. Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу обнаруживают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "тройки" превращаются в "двойки". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал ранее Главред, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления. Враг также может готовиться к открытию нового направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Напомним, украинская кампания middle-strike по наземным линиям связи страны-агрессора России нарушает логистику врага на всем театре боевых действий, в том числе и на временно оккупированных территориях. В частности, украинские военные из Третьего армейского корпуса сообщили, что Силы обороны достигли огневого контроля с помощью дронов над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой.

Ранее сообщалось, что в Запорожье российские войска активизировали боевые действия. Оккупантам приказали выйти на окраины Орехова до 31 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

DeepState / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред