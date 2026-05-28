Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

Пресс-секретарь Сил обороны Юга подчеркнул, что российские войска уже не смогут уложиться в новый "дедлайн", установленный командованием.

Ключевые тезисы Волошина:

РФ активизировала атаки на Ореховском направлении

Цель — выйти к Орехову до 31 мая

ВСУ удерживают позиции, продвижения нет

В Запорожской области российские войска активизировали боевые действия. Оккупантам приказали выйти на окраины Орехова до 31 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По словам спикера, усиление атак подтверждает данные украинской разведки о предшествующей перегруппировке российских сил. Враг пытается действовать небольшими диверсионными группами, чтобы проникать глубже в украинскую оборону и закрепляться на новых позициях.

Также, по данным украинской разведки, на это направление был переброшен штурмовой десантный батальон для поддержания интенсивности атак.

Пресс-секретарь подчеркнул, что реализовать задачу выйти к Орехову до 31 мая российские войска уже не смогут. Главным препятствием остается Малая Токмачка.

"У них по пути еще есть Малая Токмачка, поэтому я надеюсь, что они на всю жизнь запомнят этот населенный пункт... Активизировался враг на Ореховском направлении — в частности, увеличилось количество штурмовых действий на юго-запад. Это там, где расположены населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки, а также были боевые столкновения возле Малой Токмачки. То есть, враг не отказывается от этих планов и будет пытаться штурмовать, продвигаться", - рассказал Волошин.

Несмотря на интенсивные штурмы, украинские силы удерживают позиции и не допускают продвижения противника.

"Есть только потери в живой силе противника", - подчеркнул Волошин.

По словам Волошина, боевая активность на южном направлении растет. Только за последние сутки зафиксировано 45 боевых столкновений, девять из них — на Ореховском направлении. Украинские военные остановили попытки россиян продвинуться в районах Степногорска, Щербаков, Плавней, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

Военный обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что в войне России против Украины формируется тенденция, которая постепенно играет в пользу Киева. В то же время, по его словам, говорить об окончательном переломе на фронте пока преждевременно.

Эксперт подчеркнул, что российская армия постепенно теряет наступательный потенциал. В 2025-2026 годах боевые действия со стороны РФ, по его оценке, сводятся преимущественно к локальным атакам с высокими потерями, тогда как общий темп наступления существенно снизился.

Из-за этого, по мнению Коваленко, Россия все чаще оказывается в ситуации тактического тупика и может быть вынуждена перейти к оборонной стратегии. В то же время Украина, как отмечает обозреватель, наращивает ударные возможности, что создает предпосылки для дальнейших изменений на поле боя.

"В условиях kill-зон и динамичной высокотехнологичной войны человеческий ресурс не способен разрушить оборону или прорвать kill-зону без огромных потерь. Поэтому Россия заходит в тупик", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал Главред, российские войска продолжают интенсивные обстрелы Константиновки, фактически разрушая город и превращая его в сплошные руины. По данным DeepState, противник постепенно закрепляется в прилегающих населенных пунктах, накапливает силы и пытается проникнуть непосредственно в город.

Также спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что российские войска не ограничиваются Запорожским направлением и также пытаются атаковать острова в Херсонской области в районе Днепра, однако именно южный фронт остается для них приоритетным.

Кроме того, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска продолжают давление на украинскую оборону и пытаются создавать так называемые "буферные зоны" на отдельных участках фронта. В то же время Силы обороны Украины удерживают инициативу на ряде направлений и добиваются локальных успехов.

О личности: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

