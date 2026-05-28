В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально

В Запорожье могут существенно вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение из-за подорожания электроэнергии, реагентов и сложной финансовой ситуации.

Новости Запорожья — когда повысится тариф на воду и каким он будет



Новые счета за воду в Запорожье появятся уже в июле 2026 года

Расходы на электричество и очистку воды для КП выросли более чем в 2,5 раза

Окончательное решение по тарифам исполком должен принять до 8 июня

В Запорожье готовятся к существенному повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение, которое может вступить в силу уже летом 2026 года. В КП "Водоканал" заявляют, что действующие тарифы уже несколько лет не покрывают реальных расходов предприятия из-за резкого роста цен на электроэнергию, реагенты и обслуживание систем. О том, когда стоит ожидать новых сумм в счетах за воду, рассказала секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в комментарии Inform.zp.

По словам Регины Харченко, новые тарифы на водоснабжение и водоотведение вводятся в разных городах Украины. Новые суммы в счетах жители Запорожья увидят уже в июле 2026 года.

Она подчеркнула, что в последний раз тарифы на воду в Запорожье пересматривались еще в 2022 году. Ранее их согласовывала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, однако в этом году эти полномочия были переданы местным общинам.

"Что мы имеем на данный момент? Стоимость электроэнергии выросла на 250%, стоимость коагулянтов и химических препаратов, которые используются для очистки этой воды, выросла на 280%. Это очень огромные объемы", — рассказала чиновница.

Также секретарь городского совета сообщила, что в 2025 году городской бюджет частично компенсировал расходы КП "Водоканал", чтобы сохранить действующие тарифы без изменений.

"В том году КП "Водоканал" получило дотацию из местного бюджета в размере 336 миллионов гривен, чтобы удержать тарифы на прежнем уровне", – сказала она.

В этом контексте стоит отметить, что в КП "Водоканал" также напомнили о значительной задолженности потребителей. По состоянию на 1 мая общий долг перед предприятием достиг почти 699 млн грн, из которых 573 млн грн приходится на население, а еще 123 млн грн — на юридических лиц.

Сейчас тариф на водоснабжение и водоотведение для жителей Запорожья составляет 28,37 грн за кубометр, однако после пересмотра он может вырасти до 69,37 грн. Таким образом, повышение составит около 41 грн за кубометр.

В предприятии подсчитали, что при среднем потреблении одним человеком 2,5 кубометра воды в месяц сумма в платежке увеличится примерно на 102 грн. Для семьи из четырех человек, которая использует около 10 кубометров воды ежемесячно, расходы на услуги водоснабжения и водоотведения могут составить ориентировочно 700 грн.

Окончательное решение по новым тарифам должен принять исполнительный комитет городского совета. Согласно процедуре, это может произойти до 8 июня, после чего документ будет официально обнародован и жители города будут уведомлены об изменениях.

Как будут меняться тарифы в Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти даже во время войны. По его словам, в некоторых городах уже сообщили о повышении стоимости услуг, а Министерство экономики рассматривает возможность ежегодного увеличения тарифов на электроэнергию на 25% в течение 2026–2028 годов.

Он также отметил, что до 1 октября повышения тарифов на электроэнергию не прогнозируется из-за действия продленных ограничений, однако после завершения этого периода ситуация может измениться.

"Почему я так говорю? Потому что Министерство экономики в письме в прошлом году в мой адрес, как главного представителя потребителей коммунальных услуг, сообщило, что в планах министерства повышать тарифы на электроэнергию в 2026, 2027 и 2028 годах на 25% ежегодно. Пока их не повышают. Посмотрим, что будет дальше", — подытожил он.

В Тернополе уже рассматривают повышение тарифа на воду почти втрое, что обусловлено ростом стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов, сообщила заместитель директора по финансово-экономическим вопросам "Тернопольводоканала" Ирина Вегера. Тариф там не пересматривался с 2021 года. Окончательное решение примет горсовет.

Объяснения значительных различий в тарифах на водоснабжение в разных регионах Украины предоставили в "Тернопольводоканале", отметив, что различные технологические особенности предприятий формируют стоимость услуг. Использование разных источников воды и расходы на электроэнергию вносят основные коррективы в цену.

Как ранее сообщал Главред, в Украине НКРЭКУ одобрила значительное повышение тарифов на передачу электроэнергии с 1 июля 2026 года, что может повлиять на дальнейший рост стоимости коммунальных услуг. Для населения тариф на свет останется без изменений.

О личности: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

