Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально

Юрий Берендий
28 мая 2026, 22:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Запорожье могут существенно вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение из-за подорожания электроэнергии, реагентов и сложной финансовой ситуации.
В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально
Новости Запорожья — когда повысится тариф на воду и каким он будет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Новые счета за воду в Запорожье появятся уже в июле 2026 года
  • Расходы на электричество и очистку воды для КП выросли более чем в 2,5 раза
  • Окончательное решение по тарифам исполком должен принять до 8 июня

В Запорожье готовятся к существенному повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение, которое может вступить в силу уже летом 2026 года. В КП "Водоканал" заявляют, что действующие тарифы уже несколько лет не покрывают реальных расходов предприятия из-за резкого роста цен на электроэнергию, реагенты и обслуживание систем. О том, когда стоит ожидать новых сумм в счетах за воду, рассказала секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в комментарии Inform.zp.

По словам Регины Харченко, новые тарифы на водоснабжение и водоотведение вводятся в разных городах Украины. Новые суммы в счетах жители Запорожья увидят уже в июле 2026 года.

видео дня

Она подчеркнула, что в последний раз тарифы на воду в Запорожье пересматривались еще в 2022 году. Ранее их согласовывала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, однако в этом году эти полномочия были переданы местным общинам.

"Что мы имеем на данный момент? Стоимость электроэнергии выросла на 250%, стоимость коагулянтов и химических препаратов, которые используются для очистки этой воды, выросла на 280%. Это очень огромные объемы", — рассказала чиновница.

Также секретарь городского совета сообщила, что в 2025 году городской бюджет частично компенсировал расходы КП "Водоканал", чтобы сохранить действующие тарифы без изменений.

"В том году КП "Водоканал" получило дотацию из местного бюджета в размере 336 миллионов гривен, чтобы удержать тарифы на прежнем уровне", – сказала она.

В этом контексте стоит отметить, что в КП "Водоканал" также напомнили о значительной задолженности потребителей. По состоянию на 1 мая общий долг перед предприятием достиг почти 699 млн грн, из которых 573 млн грн приходится на население, а еще 123 млн грн — на юридических лиц.

Сейчас тариф на водоснабжение и водоотведение для жителей Запорожья составляет 28,37 грн за кубометр, однако после пересмотра он может вырасти до 69,37 грн. Таким образом, повышение составит около 41 грн за кубометр.

В предприятии подсчитали, что при среднем потреблении одним человеком 2,5 кубометра воды в месяц сумма в платежке увеличится примерно на 102 грн. Для семьи из четырех человек, которая использует около 10 кубометров воды ежемесячно, расходы на услуги водоснабжения и водоотведения могут составить ориентировочно 700 грн.

Окончательное решение по новым тарифам должен принять исполнительный комитет городского совета. Согласно процедуре, это может произойти до 8 июня, после чего документ будет официально обнародован и жители города будут уведомлены об изменениях.

Как будут меняться тарифы в Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти даже во время войны. По его словам, в некоторых городах уже сообщили о повышении стоимости услуг, а Министерство экономики рассматривает возможность ежегодного увеличения тарифов на электроэнергию на 25% в течение 2026–2028 годов.

Он также отметил, что до 1 октября повышения тарифов на электроэнергию не прогнозируется из-за действия продленных ограничений, однако после завершения этого периода ситуация может измениться.

"Почему я так говорю? Потому что Министерство экономики в письме в прошлом году в мой адрес, как главного представителя потребителей коммунальных услуг, сообщило, что в планах министерства повышать тарифы на электроэнергию в 2026, 2027 и 2028 годах на 25% ежегодно. Пока их не повышают. Посмотрим, что будет дальше", — подытожил он.

Рост тарифов в Украине — последние новости по теме

В Тернополе уже рассматривают повышение тарифа на воду почти втрое, что обусловлено ростом стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов, сообщила заместитель директора по финансово-экономическим вопросам "Тернопольводоканала" Ирина Вегера. Тариф там не пересматривался с 2021 года. Окончательное решение примет горсовет.

Объяснения значительных различий в тарифах на водоснабжение в разных регионах Украины предоставили в "Тернопольводоканале", отметив, что различные технологические особенности предприятий формируют стоимость услуг. Использование разных источников воды и расходы на электроэнергию вносят основные коррективы в цену.

Как ранее сообщал Главред, в Украине НКРЭКУ одобрила значительное повышение тарифов на передачу электроэнергии с 1 июля 2026 года, что может повлиять на дальнейший рост стоимости коммунальных услуг. Для населения тариф на свет останется без изменений.

Другие новости:

О личности: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Запорожья коммунальные тарифы Запорожская область тарифы на воду
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

23:01Мир
Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

22:42Фронт
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

Последние новости

23:01

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

22:44

Часть мужчин могут лишиться бронирования — юрист предупредил о новом нюансе

22:42

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

22:18

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многихВидео

22:03

Жесткая цензура в СССР: за какие зарубежные фильмы можно было попасть в тюрьму

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
22:00

Тигровые шорты и огненные волосы: как выглядит биологический сын Джоли и Питта

22:00

В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально

21:38

Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называетсяВидео

21:05

Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

Реклама
21:03

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздноватьВидео

20:54

Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

20:42

Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

20:15

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

19:43

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьерыВидео

19:39

Никогда не подведут: три знака зодиака, которые станут надежной опорой в жизни

19:36

"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войнуВидео

Реклама
19:21

Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

19:10

Война не закончится с прекращением боевых действий: Коваленко объяснил главную угрозумнение

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украинскиВидео

18:55

Не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

Реклама
16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять