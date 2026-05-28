Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

Украинцы узнали о новых ценах на газ

Украинские газоснабжающие компании опубликовали тарифы на июнь, для большинства потребителей стоимость газа останется прежней.

Это происходит благодаря действующему запрету на повышение коммунальных тарифов для населения, пишет издание ГазПравда.

Отмечается, что фиксированные годовые предложения компаний сохраняются в пределах от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр. В то же время цены по месячным тарифным планам в начале лета будут варьироваться от 8,46 до 28,49 гривны за куб газа.

На украинском рынке сейчас работают восемь поставщиков: часть компаний предлагает исключительно годовые пакеты, тогда как другие также предоставляют возможность подключить ежемесячный тариф с изменяемой ценой.

Основная доля потребителей — свыше 12 миллионов украинских семей — обслуживается компанией "Нафтогаз Украины". Для ее клиентов цена на газ остается на уровне 7,96 гривны за кубометр и, как ожидается, не изменится как минимум до конца апреля 2027 года.

Перебои с газом: мнение эксперта

В Украине существует риск проблем с газоснабжением. Об этом ранее говорил народный депутат Алексей Кучеренко, отметив, что российские удары по объектам украинской газодобывающей инфраструктуры продолжаются уже несколько месяцев.

По его словам, снижение объемов собственной добычи может привести к нехватке ресурса и осложнениям с поставками газа для потребителей. Кучеренко также подчеркнул, что подобные атаки направлены на создание сбоев в обеспечении газом крупных городов, в том числе столицы. Он добавил, что от стабильных поставок газа напрямую зависит и работа когенерационных систем.

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут начаться перебои с газом. Причиной возможных проблем являются постоянные атаки РФ на инфраструктуру.

Напомним, Главред ранее писал, что РФ нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Эксперт Геннадий Рябцев отмечал, что в случае масштабных атак на газовую инфраструктуру восстановление поставок может длиться неделями, что создает серьезные риски для энергетической безопасности.

Об источнике: ГазПравда ГазПравда - это информационно-консультационная онлайн-платформа для бытовых потребителей газа в Украине.

