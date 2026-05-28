Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

Эффект от этого метода нарастает со временем и может отразиться на счетах за воду.

Простой трюк с унитазом, который избавит вас от лишних расходов

Для чего класть бутылку в бачок унитаза

Как работает этот необычный лайфхак

В быту существует еще один способ сэкономить воду — и он настолько прост, что удивляет даже тех, кто давно следит за своими счетами. Некоторые сантехники предлагают поместить в сливной бачок плотно закрытую пластиковую бутылку, наполненную водой.

На первый взгляд это звучит необычно, но метод быстро набирает популярность среди сторонников экономного потребления. Об этом пишет сайт Onet.

Суть в том, что бутылка занимает часть внутреннего объема бачка. При каждом смыве используется меньшее количество воды, а значит, общее потребление постепенно снижается. Сторонники такого решения отмечают, что оно не требует инструментов, затрат или вмешательства в конструкцию сантехники — достаточно нескольких минут.

Несмотря на простоту, изменения почти не ощущаются при использовании унитаза: смыв работает в привычном режиме, а разница заметна только в счетах. Особенно эффективным этот способ считают для старых моделей, которые потребляют значительно больше воды, чем современные системы экономного смыва.

На фоне роста бытовых расходов подобные решения становятся все более актуальными, а пользователи охотно делятся опытом в соцсетях, называя метод "самой простой экономией без усилий".

Об источнике: Onet Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

