Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

Вы узнаете:
- Для чего класть бутылку в бачок унитаза
- Как работает этот необычный лайфхак
В быту существует еще один способ сэкономить воду — и он настолько прост, что удивляет даже тех, кто давно следит за своими счетами. Некоторые сантехники предлагают поместить в сливной бачок плотно закрытую пластиковую бутылку, наполненную водой.
На первый взгляд это звучит необычно, но метод быстро набирает популярность среди сторонников экономного потребления. Об этом пишет сайт Onet.
Суть в том, что бутылка занимает часть внутреннего объема бачка. При каждом смыве используется меньшее количество воды, а значит, общее потребление постепенно снижается. Сторонники такого решения отмечают, что оно не требует инструментов, затрат или вмешательства в конструкцию сантехники — достаточно нескольких минут.
Несмотря на простоту, изменения почти не ощущаются при использовании унитаза: смыв работает в привычном режиме, а разница заметна только в счетах. Особенно эффективным этот способ считают для старых моделей, которые потребляют значительно больше воды, чем современные системы экономного смыва.
На фоне роста бытовых расходов подобные решения становятся все более актуальными, а пользователи охотно делятся опытом в соцсетях, называя метод "самой простой экономией без усилий".
Интересное по теме:
- Всего одно домашнее средство очистит унитаз до блеска: стоит копейки
- Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк устранит запах и налет
- Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни
Об источнике: Onet
Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред