Всего одно домашнее средство очистит унитаз до блеска: стоит копейки

Что узнаете:
- Чем очистить унитаз
- Зачем наливать уксус в унитаз
- Как очистить унитаз уксусом и лимонной кислотой
Каждая хозяйка хотела бы, чтобы унитаз всегда оставался белым и чистым. Однако время от времени приходится столкнуться с желтыми пятнами и налетом.
В магазинах очень много агрессивных чистящих средств, но не всегда они могут справиться с проблемой на 100%. Для удаления известкового налета и желтых пятен опытные хозяйки начали использовать домашние средства. Об этом сообщает SuperExpress.
Главред узнал, что нужно для приготовления домашнего чистящего средства.
Чем почистить унитаз
Одним из лучших домашних средств является обычный уксус. Стоит тщательно помыть уксусом стенки унитаза и оставить его на несколько часов или ночь. Лишь после этого можно смывать.
Если загрязнение значительное, можно смешать уксус с лимонной кислотой в соотношении 1:1. Эту пасту нужно нанести на стенки унитаза и оставить на несколько часов. После этого можно смыть средство. Если пятна еще остались, можно повторить это несколько раз.
Смотрите видео о том, как почистить унитаз уксусом:
Ранее Главред рассказывал, как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд. От каменного налета, который не отмывает даже Доместос, можно избавиться с помощью обычной пемзы. Она является эффективным и экологичным средством для удаления застарелого известкового налета, мочевого камня и ржавчины в унитазе.
Также стало известно, зачем наши бабушки засыпали соль в раковину и унитаз. Соль обладает природными антисептическими и очищающими свойствами. Если насыпать ее в слив раковины или в унитаз и смыть теплой водой, она помогает растворить налет и мелкие загрязнения, которые накапливаются внутри труб. Благодаря этому исчезает источник запаха, а сама система становится чище. Важно использовать именно тёплую, а не горячую воду, чтобы не повредить керамику или пластиковые элементы.
Об источнике: Super Express
Super Express — польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред