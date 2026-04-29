Всего одно домашнее средство очистит унитаз до блеска: стоит копейки

Опытные хозяйки поделились простым лайфхаком, который поможет избавиться от желтых пятен и налета.

Чем очистить унитаз

Каждая хозяйка хотела бы, чтобы унитаз всегда оставался белым и чистым. Однако время от времени приходится столкнуться с желтыми пятнами и налетом.

В магазинах очень много агрессивных чистящих средств, но не всегда они могут справиться с проблемой на 100%. Для удаления известкового налета и желтых пятен опытные хозяйки начали использовать домашние средства. Об этом сообщает SuperExpress.

Одним из лучших домашних средств является обычный уксус. Стоит тщательно помыть уксусом стенки унитаза и оставить его на несколько часов или ночь. Лишь после этого можно смывать.

Если загрязнение значительное, можно смешать уксус с лимонной кислотой в соотношении 1:1. Эту пасту нужно нанести на стенки унитаза и оставить на несколько часов. После этого можно смыть средство. Если пятна еще остались, можно повторить это несколько раз.

Ранее Главред рассказывал, как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд. От каменного налета, который не отмывает даже Доместос, можно избавиться с помощью обычной пемзы. Она является эффективным и экологичным средством для удаления застарелого известкового налета, мочевого камня и ржавчины в унитазе.

Также стало известно, зачем наши бабушки засыпали соль в раковину и унитаз. Соль обладает природными антисептическими и очищающими свойствами. Если насыпать ее в слив раковины или в унитаз и смыть теплой водой, она помогает растворить налет и мелкие загрязнения, которые накапливаются внутри труб. Благодаря этому исчезает источник запаха, а сама система становится чище. Важно использовать именно тёплую, а не горячую воду, чтобы не повредить керамику или пластиковые элементы.

Об источнике: Super Express Super Express — польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

