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Пока простой народ голодал: как жировала партийная элита в СССР

Дарья Пшеничник
15 июня 2026, 04:41
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Доступ к товарам, медицине, отдыху и продуктам в СССР зависел от положения человека в партийной иерархии
Пока простой народ голодал: как жировала партийная элита в СССР
Как питалась верхушка СССР в условиях дефицита продуктов и голода населения / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, фото из открытых источников

Вы узнаете:

  • Как работала закрытая система снабжения едой для элиты в СССР
  • Какую главную ложь советской системы она освещает

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В советской системе существовала непубличная, но четко выстроенная иерархия доступа к еде. Пока большинство граждан годами стояло в очередях и жило в условиях хронического дефицита, партийная верхушка получала продукты через закрытые каналы снабжения — спецраспределители, которые фактически создавали параллельную реальность изобилия.

Для номенклатуры действовали отдельные хозяйства, теплицы, спецполя и "закрытые цеха" на пищевых предприятиях. Там производили продукцию, которая по качеству не имела ничего общего с тем, что продавалось в обычных магазинах. Мясо, икра, колбасы, масло, деликатесы — все это поступало в спецраспределители, тогда как простые люди часто не могли купить даже хлеб, пишет издание Телеграф.

Продукты для избранных

Закрытые цеха изготавливали колбасы, мясные изделия, консервы и другие товары повышенного качества. Икру доставляли с Дальнего Востока, фрукты — с Кавказа, коньяк — из Армении и даже из Франции, сигареты — из США.

В 1970-х годах часть партийной элиты могла заказывать продукты по телефону: телятину, молочные сосиски, конфеты, икру, грузинское вино, ананасы или мандарины. Часто — по ценам ниже, чем в магазинах.

Пока простой народ голодал: как жировала партийная элита в СССР
Каталог товаров для номенклатуры / Фото: Телеграф

Пока простой народ голодал: как жировала партийная элита в СССР
Каталог товаров для номенклатуры / Фото: Телеграф

Контраст на фоне голода

Наиболее поразительно эта система выглядела в годы массового голода. Летом 1932 года, когда в Украине уже разворачивались события, приведшие к Голодомору, жители элитного Дома на набережной в Москве получали ежемесячные пайки с килограммами мяса, колбасы, масла, рыбы, круп, сахара, муки, а также консервами, яйцами, сыром, икрой и чаем. В то время в селах люди теряли последние запасы еды.

Уровни доступа

Привилегии также имели свою внутреннюю иерархию: всесоюзный, республиканский, областной, местный и районный уровни. Чем ниже должность — тем скромнее набор. Но даже самые низкие уровни обеспечения резко контрастировали с реальностью обычных граждан.

Декларируемое равенство и реальные реалии

Таким образом, несмотря на официальные лозунги о борьбе с неравенством, СССР создал закрытую систему снабжения, которая позволяла верхушке жить в условиях относительного достатка даже тогда, когда миллионы людей не могли позволить себе базовые продукты. Спецраспределители, спецпайки и "закрытые цеха" стали символами двойных стандартов советского строя.

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Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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